كلبريتش بالتعاون مع «Mining City» تطلقان حملة «دعم الجيش الأبيض»

قدمت اليوم شركتا "كلبريتش" بالتعاون مع شركة " Mining City" البولندية دعمًا لصالح مستشفيات العزل التابعة للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية بالقاهرة أحد قطاعات وزارة الصحة في مواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد، من أجل توفير دعم للأطباء في المستشفيات الحكومية حيث اختارت توجيه مساعدتها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة باعتبارها واحدة من أكثر المحافظات تسجيلًا للإصابات بالفيروس حسب الإحصائيات الرسمية.

وبالرغم من الصعوبات التي واجهت العديد من الشركات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا إلا أن "كلبريتش" عملت على تقديم الدعم اللازم، إيمانا منها بالتكافل والتراحم الاجتماعي في خطوة تأتي انطلاقًا من دورها بالمشاركة الاجتماعية.





وقال أحد المستشارين والمسؤول عن حالات COVID-19 بمستشفي المطرية التعليمي احدي مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة: "نقدر الخطوة التي قامت بها الشركة هو ما يدفعنا لحث باقي الشركات على حذو نفس نهج كلبريتش التي تومن بمبدأ المشاركة الاجتماعية وقت الأزمات من خلال دعمها واهتمامها بالطاقم الطبي الذي يعد الجيش خط الدفاع في مواجها فيروس كورونا" وتعمل شركة كلبريتش في السوق المصرية منذ ثلاث سنوات، وهي شركة معنية بإعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية، وتعطي الشركة أولوية للتكنولوجيا الرقمية وتقنية البلوك تشين لمساعدة الأفراد ليكونوا جزء من العالم الرقمي والثورة التكنولوجية الهائلة التي تشهدها الأسواق العالمية عبر تأهيلهم ليكونوا قادرين على مواكبة التغيرات المتسارعة على المستوى العالمي بما يجعلهم قادرين على تحقيق أكبر استفادة ممكنة على المستوى الشخصي والمهني.





وتتعاون الشركة المصرية مع نظيرتها البولندية " Mining City" وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تطوير العملات الرقمية، وتقنية البلوك تشين، التي تعتبر بمثابة ثورة في عالم التكنولوجيا.





وساعد البلوك تشين في تحقيق ثورة بعالم التكنولوجيا حيث تم الاتجاه إليها كأحد الحلول للتغلب على المشكلات التي فرضت نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع للتوسع في استخدام تقنية البلوك تشين ليس فقط بمجال العملات الرقمية ولكن في قطاعات عديدة بمقدمتها قطاعات المؤسسات المالية وغيرها، علمًا بأن مصر اتخذت خطوات جدية نحو الإسراع في استخدام هذه التقنية خلال الفترة المقبلة.





بالرغم من توجه العالم نحو الثورة التكنولوجية بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة إلا أن أزمة فيروس كورونا دفعت نحو مزيد من الإسراع للتعاملات التكنولوجية في مجالات الأعمال وهو ما جعل "كلبريتش" تتوسع بشكل أكبر من أجل المساهمة بعملية التحول نحو استخدام التكنولوجيا، وتعريف المتدربين بطبيعة المحافظ الرقمية، وكيفية استخدامها بشكل آمن وتحقيق الاستفادة القصوى منها وفق ظروف ومتطلبات الأعمال المختلفة بحسب تأكيد صلاح جمعة أحد مؤسسي كلبريتش.





يؤكد جمعة أن الشركة تعمل على مساعدة الشباب إيمانًا منها بأهمية قيام الشباب المصري و العزبي بدور فعال في مواكبة الثورة التكنولوجية المتسارعة في العالم بما يساعدهم على تحسين مهاراتهم وأدواتهم لخلق فرص تناسبهم قدراتهم وإمكانياتهم بما يحقق أهدافهم المادية والمعنوية.