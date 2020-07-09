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رياضة

موعد مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:42 م
استون فيلا
استون فيلا
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عبدالله هشام
يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفا ثقيلا على منافسه استون فيلا اليوم في الساعة التاسعة والربع على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج " . 

وتذاع مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق نوفل الباشي وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة . 


ومن المتوقع أن يشارك المحترف المصري محمود تريزيجيه اليوم بشكل أساسي في تشكيل فريق أستون فيلا، على أن يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة تحت قيادة فنية لسولشاير لمواصلة سلسلة الانتصارات التى بدأها عقب استئناف المسابقة التى توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا. 

ويحتل فريق استون فيلا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 27 نقطة بينما جاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.
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