AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سياسية أمريكية: قناة الجزيرة تخالف قوانيننا وتدعم وتروج للإرهاب

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:34 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قالت السياسية الأمريكية المخضرمة أليانا روس ليتينن عضو الكونجرس الأمريكي السابق، إن شبكة (الجزيرة) القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة وتدعم وتقوم بالترويج للمنظمات الإرهابية.

وأضافت ليتينن -في تقرير مفصل لها أذاعته قناة (العربية الحدث) أن العائلة المالكة القطرية استغلت قناة (الجزيرة) في عمليات مشبوهة فضلا عن استغلالها لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في أمريكا ودعم كيانات تصنفها أمريكا بأنها إرهابية.

واتهمت النائبة الأمريكية قناة (الجزيرة) بالعمل كعميل غير معلن للحكومة القطرية، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علنًا عن أنشطتهم.

ويتهم التقرير، قطر و(الجزيرة) بانتهاك قوانين الوكلاء الأجانب من خلال العمل تحت ستار منظمة إخبارية مستقلة، بالرغم من تلقيها تمويل مباشر من الحكومة واستخدام هذا التمويل لتحقيق أهداف سياسية. 

وناقشت خلال تقريرها أيضا ما توصل له الكونجرس الأمريكي في الفترة التي عملت بها داخله بشأن قطر والجزيرة ولاسيما علاقاتهما الوثيقة مع القوى الإرهابية في المنطقة.

Advertisements

ترشيحاتنا

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

من بينها 6 فيلات و 6 أبراج بالهرم.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتي سطح الأرض

الفلاحين: خروف العيد يصل إلى 5000 جنيه.. والعجل يبدأ من 18000

تحارب كورونا.. استشاري تغذية: المانجو سلاح مذهل لتقوية المناعة "فيديو"

بدون رباعي الفريق بسبب كورونا.. الزمالك يتوجه إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق

النقض تؤيد إعدام قاتل نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة فيصل الإسلامي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين جريئة لـ فوز الفهد

بـ توب أبيض .. منة فضالي تبرز جمالها بإطلالة كاجوال

4 تأثيرات.. علاقة فيروس كورونا بالتلف الدماغي