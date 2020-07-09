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أخبار العالم

12 مليون إصابة.. الصحة العالمية: الوضع يزداد سوءا وإصابات كورونا تتضاعف

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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شريف سيد
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الوضع يزداد سوءا في غالبية الدول. 

وأكدت المنظمة أن وباء كورونا، الذي يحدث مرة واحدة في القرن، أعطى للعالم أجمع درسا قاسيا في ضرورة الاهتمام بالصحة. 

وقالت إن جائحة كورونا قلبت الاوضاع في أغنى دول العالم، في حين كانت بعض الدول التي قامت باستجابة ناجحة ذات وضع متواضع. 

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 12 مليون إصابة بكورونا حول العالم، في حين وصلت أعداد الوفيات إلى 544 ألف حالة وفاة. 

وكشفت الصحة العالمية عن تضاعف حجم الإصابات بفيروس كورونا خلال الاسابيع الست الماضية. 
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