أخبار السعودية اليوم.. انطلاق مبادرة الرياض للتجارة والاستثمار.. والصحة توضح الفرق بين الحجر والعزل المنزلي.. والمملكة تعلن تراجع البطالة

السعودية تطلق مبادرة الرياض للتجارة والاستثمار

الصحة السعودية توضح الفرق بين الحجر والعزل المنزلي

السعودية تعلن تراجع البطالة وتسارع وتيرة التوظيف في القطاع الخاص





قادت مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين التى ترأسها المملكة العربية السعودية ورشة عمل مبادرة الرياض، وذلك لإحراز تقدم في الإجراءات الرئيسية بشأن وضع التجارة والاستثمار العالميين.









وتناولت ورشة عمل مبادرة الرياض مسائل استراتيجية فيها لوضع أطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية.











وقد أسهمت هذه الورشة رفيعة المستوى في تسهيل السبل لتحديد أساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية يُستند عليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف وتوفر الدعم السياسي لذلك.









وركَّزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار، وذلك بسبب الضرر الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19على سلاسل الإمداد العالمية.









وكان وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين أعلنوا في مايو عن الإجراءات.











وقالت وزارة الموارد البشرية السعودية إن آثار جهود التوطين بدأت تظهر عن طريق زيادة حجم توظيف السعوديين في القطاع الخاص بوتيرة متصاعدة منذ سبتمبر 2019، وحتى منتصف شهر مارس مع بداية جائحة فيروس كورونا.









وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن البرامج ستعود لاستكمال أعمالها مع عودة المنشآت إلى أوضاعها الطبيعية.









ولفتت إلى أن نتائج القرارات التي جاءت بها رؤية المملكة 2030، لتمكين المرأة في سوق العمل انعكست على مؤشر الربع الأول لعام 2020، إذ انخفضت نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 28.2% مقارنة مع 31.7% في الربع الأول من 2019.









وقالت وزارة الموارد البشرية إنها اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات بالشراكة مع الأجهزة الحكومية في عامي 2018، و2019، للسيطرة على معدل البطالة، حيث ساهمت في انخفاض المعدل من نسبة 12.9%، إلى 11.8%، في الربع الأول من 2020.









وأوضحت أنه قابل ذلك نسبة التوطين في قطاعات محددة عن طريق اتفاقيات التوطين، فكان التركيز فيها على توظيف الخريجين ممن لديهم خبرة أو من أمضوا وقتا في البحث عن العمل.









وأكدت وزارة الصحة السعودية أن هناك فرقا بين العزل المنزلي والحجر المنزلي، حيث يكون الأول لمصابي فيروس كورونا ومن يكون لديه أعراض بغضّ النظر عن الفحص المخبري؛ بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.









وكشفت وزارة الصحة السعودية في إنفوجراف لها عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن المدة الصحيحة للعزل والحجر الصحي ونهايتهما للمصابين بفيروس كورونا المستجد.









جاء ذلك في رد الوزارة على استفسار حول أب أصيب بفيروس كورونا، وبعد سبعة أيام أصيب الابن، وظهرت عليه أعراض، فكم يوم يعزلان نفسيهما، وماذا عن بقية أفراد الأسرة، وكم يومًا يحجرون أنفسهم؟









وبيًنت الوزارة ردا علي السؤال قائلة: "يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام؛ فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة ١٤ يومًا، أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة ١٠ أيام من ظهور الأعراض بغضّ النظر عن فترة العزل الأصلية وهي ١٤ يومًا"؛ مؤكدة أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ٣ أيام.