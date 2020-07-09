فصل المرافق عن المبانى غير الملتزمة بطلاء الواجهات في دمياط

أكدت الدكتور منال عوض محافظ دمياط، أنه سيتم فصل المرافق عن المبانى التى لم تلتزم بطلاء واجهات المنازل واستكمال تنفيذ عملية طلاء المباني من الواجهات الأربع وتقسيم كل مدينة إلى مناطق أو قطاعات بحيث يتم إنهاء تلك الأعمال بكل منطقة خلال ثلاثة أشهر.

وأوضحت محافظ دمياط، انه سيتم فصل المرافق عن المخالفات التي لم يتم تقديم طلب للتصالح بشأنها وتنفيذ الإزالة حيال الممتنعين عن التقدم والسداد، لافتة إلى أنه ووفقًا لما تم الإعلان عنه بجلسة مجلس المحافظين المُنعقدة أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائي لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ماتم سداده من القيمة النهائية.

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وأشارت الى انه تتابع الموقف الحالي بملف التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعملية تلقي الطلبات التي تستمر حتى آخر سبتمبر ٢٠٢٠ وسيتم عمل حصر شامل للمخالفات التي تم البت فيها وأيضًا ما تم سداده وكذلك حصر الحالات التي تم رفضها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، مؤكدةً على تقديم تقرير يومي بهذا وآخر أسبوعي يضم إجمالي تلك الحالات.

وشددت محافظ دمياط على المواطنين بضرورة الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء بشان التصالح على مخلفات المبانى وكذلك طلاء وجهات المبانى لانه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين في اطار القانون.