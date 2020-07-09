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رياضة

بعد توقف أكثر من 3 أشهر.. الزمالك يستأنف تدريباته على مجموعتين

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:33 م
تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك " أرشيفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم، الخميس، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بمقر النادي.


وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاضت مجموعة التدريب في الثامنة والنصف والأخرى في التاسعة والنصف.


وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد.


فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد.


وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدني.


كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأمير عبد العزيز، المدرب العام، وأحمد عبد الرؤوف، المدرب المساعد.
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