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أخبار العالم

الصحة العالمية: مئات الملايين من الأطفال حول العالم في خطر لفقدان لقاحات السل

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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شريف سيد
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من تعرض مئات الملايين من الأطفال حول العالم للخطر بسبب فقدان اللقاحات الخاصة بمكافحة السل والالتهاب الرئوي والحصبة، وشلل الأطفال وغيرها، وذلك مع معاناة بعض البلدان من نقص أدوية فيروس نقص المناعة. 

وأكد المنظمة أن اللاجئين من أكثر الفئات عرضه للإصابة بالوباء، حيث يواجهون إمكانيات محدودة للغاية في الوصول إلى مأوى مناسب ومياه وغذاء صحي، ما يدفعهم إلى الإصابة بفيروس كورونا. 

وأعلنت المنظمة عن احتياج أكثر من 270 مليون شخص في العالم إلى الغذاء الأن، بفعل جائحة كورونا المستجد. 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الوضع يزداد سوءا في غالبية الدول. 

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 12 مليون إصابة بكورونا حول العالم، في حين وصلت أعداد الوفيات إلى 544 ألف حالة وفاة. 

وكشفت الصحة العالمية عن تضاعف حجم الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الست الماضية. 
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