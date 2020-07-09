AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفد إثيوبي بقيادة وزير الخارجية يزور السودان

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:43 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت مصادر لفضائية "الغد"، اليوم الخميس، عن إجراء وفد من إثيوبيا برئاسة وزير الخارجية، زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم.


وذكرت وكالة "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة "تاس" الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد أن روسيا عرضت تقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا.


ووفقا لـ روسيا اليوم، فقد قال الوزير الروسي: "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية، هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة، إنهم يعرفون ذلك".


وقال لافروف: "أمريكا عرضت على مصر والسودان وإثيوبيا خدماتها، وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه، ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسئولين".


كما أكد أن روسيا حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن والدفاع السوداني: استمرار جهود تقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة

مباحثات مصرية روسية بشأن ليبيا وسد النهضة

اجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة ويدعو لحل الأزمة بالحوار

روسيا: عرضنا على مصر والسودان وأثيوبيا المساعدة الفنية بشأن سد النهضة

أهم الأخبار.. الرئيس يصدق على 9 قوانين جديدة.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في ريادة الأعمال.. عروض روسية للمساعدة الفنية فى حل أزمة سد النهضة

روسيا تعرض على مصر والسودان وأثيوبيا المساعدة الفنية لحل أزمة سد النهضة

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد حسين صدقى.. أوصى بحرق أفلامه وبنى مسجدا وشيخ الأزهر كان سببا فى اعتزاله

هل زواج المحلل والمحلل له حلال أم حرام.. أمين الفتوى يجيب

لقرب حلول عيد الأضحى.. تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر

خلل في المسابقات المحلية.. مصدر: الجبلاية في ورطة مع الفيفا في حال إلغاء الهبوط

مجدي عبد الغني: هاني أبو ريدة مش لاقي وجوه جديدة.. ونجم الأهلي مش فاضي لانتخابات الجبلاية

ستاد القناة الدولي..تحفة معمارية تضاف لإنجازات هيئة قناة السويس التنموية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين جريئة لـ فوز الفهد

بـ توب أبيض .. منة فضالي تبرز جمالها بإطلالة كاجوال