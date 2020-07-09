AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا: استرداد 632 فدانًا أملاك دولة بمركز مطاي

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
أيمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل حملات إزالة التعديات ، ضمن تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب".

 وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز مطاي نجحت في استرداد 632 فدانا أملاك دولة بشرق النيل بقرية الشيخ حسن بعدد 7 حالات وحالة إزالة سور بلوك حجرة بمساحة 300 متر.


اقرأ أيضًا :

الحزن يخيم على أهالي أبوقرقاص بعد العثور على جثة شيخ مقطعة إلى أشلاء

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس 6 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 307 أمتار و 69 سم بقرية دلجا ، كما تم استرداد حالة واحدة بمساحة 35 متر بقرية دلجا ، وازالة 4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط و12 سهما بقرية بني حرام .

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا اليوم أعمال استرداد 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، حيث قاد محافظ المنيا صباح أمس الأربعاء حملة مكبرة نجحت في استرداد 1000 فدان وجاري استرداد باقي المساحة، تمهيدا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

 وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017 ، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك ، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين ، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: استرداد 400 فدان من أراضي أملاك الدولة بمركز مطاي

استرداد 440 فدانا بمركز مطاي بالمنيا خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات

إزالة 19 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

استرداد 30 فدانا خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بديرمواس في المنيا

إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقنا

استرداد 190 فداناً وإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة بـ المنيا

ترشيحاتنا

حازم إمام يكشف سر تخلفه عن معسكر برج العرب

فى ذكرى ميلاد حسين صدقى.. أوصى بحرق أفلامه وبنى مسجدا وشيخ الأزهر كان سببا فى اعتزاله

حادث جديد وفاة طفل ..الطائرات الورقية من لعبة للتسلية إلى أداة للموت

بعد ظهور وجهه في كاميرات المراقبة.. القبض على شاب حاول التحرش بسيدة

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

تخيلوا لو لم يكن في الفريق...كلوب يتغزل في محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين جريئة لـ فوز الفهد

بـ توب أبيض .. منة فضالي تبرز جمالها بإطلالة كاجوال