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استخدامه كعلف.. البيئة: جهود مشتركة مع وزارة الزراعة للحد من ظاهرة السحابة السوداء..فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:45 م
وزارة البيئة
وزارة البيئة
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شيرين عادل
قال الدكتور أيمن عبد الواحد ، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة ، إن الوزارة أطلقت بروتوكلات عدة للحد من ظاهرة السحابة السوداء .

وأوضح  رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة  ، خلال  لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن وزارة البيئة قامت بالتنسيق مع وزارة الزراعة بعقد بروتوكلات خاصة بتوعية المزارعين ضد ممارسات حرق قش الأرز واستخدامه كعلف .

وأشار الدكتور أيمن عبد الواحد ،  إلى أن علف قش الارز أصبح له قيمة اقتصادية كبرى ويدخل فى العديد من الصناعات .. 

ولفت  رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة  ،  إلى أن وزارة البيئة أطلقت أيضأ خطة لخفض الانبعاثات والخاصة بالمصانع ، وعوادم السيارات  ..

وتابع  الدكتور أيمن عبد الواحد ، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة  ،  أن وزارة البيئة كثفت من إطلاق كافة المحاور للحد من ظهور السحابة السوداء .  

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