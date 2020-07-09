استخدامه كعلف.. البيئة: جهود مشتركة مع وزارة الزراعة للحد من ظاهرة السحابة السوداء..فيديو

قال الدكتور أيمن عبد الواحد ، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة ، إن الوزارة أطلقت بروتوكلات عدة للحد من ظاهرة السحابة السوداء .





وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن وزارة البيئة قامت بالتنسيق مع وزارة الزراعة بعقد بروتوكلات خاصة بتوعية المزارعين ضد ممارسات حرق قش الأرز واستخدامه كعلف .





وأشار الدكتور أيمن عبد الواحد ، إلى أن علف قش الارز أصبح له قيمة اقتصادية كبرى ويدخل فى العديد من الصناعات ..





ولفت رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة ، إلى أن وزارة البيئة أطلقت أيضأ خطة لخفض الانبعاثات والخاصة بالمصانع ، وعوادم السيارات ..





وتابع الدكتور أيمن عبد الواحد ، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة ، أن وزارة البيئة كثفت من إطلاق كافة المحاور للحد من ظهور السحابة السوداء .



