AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كيف تتجنب كورونا في الهواء.. إطلالات جريئة لـ فوز الفهد.. أطعمة ترفع السكر

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:51 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


بعد تأكيد العلماء انتقاله عبر الهواء.. احتياطات لتجنب الإصابة ببكورونا
أكد العلماء انتقال فيروس كورونا بالهواء وتشير دراسة جديدة إلى أنه حتى المرضى الذين لا يعانون من الأعراض يمكنهم نشر الفيروس حول الغرفة التي يتواجدون فيها.


بعد تصدرها التريند.. 5 فساتين جريئة لـ فوز الفهد
تصدرت فوز الفهد، فاشون بلوجر كويتية، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن ظهرت في أحدث فيديو لها عبر تطبيق سناب شات، والتي ظهرت فيه بملابس جريئة.


أبرزها الصودا والزبيب.. 8 أطعمة تسبب ارتفاع السكر
الطاقة التي تحتاجها للعمل أو اللعب أو حتى التفكير بشكل مستقيم تأتي من سكر الدم أو الجلوكوز في الدم وينتشر في جميع أنحاء الجسم طوال الوقت.


ويأتي سكر الدم من الأطعمة التي تتناولها، ويساعد هرمون يسمى الأنسولين في نقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم، حيث يتم استخدامه للطاقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لصيام آمن.. 8 نصائح لمرضى السكر ومشروبات تحسن استقرار نسبة السكر في الدم

نشرة المرأة.. طريقة عمل الكحك والبيتفور و7 نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة

نشرة المرأة والصحة.. نصائح للثانوية العامة وعلاج جديد للسرطان وطرق ارتداء الفستان السواريه

البولي فيجيا وعلاقته بمرض السكري.. طبيب يوضح

نشرة المرأة.. هل تزيد فصيلة الدم من خطر الإصابة بالفيروس التاجي؟ أطعمة لصحة الجهاز التنفسي.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمصريين.. تخطينا ذروة كورونا ومعدل أرقام الإصابات في انخفاض

خلل خطير في طائرة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي

ظهر 3 مرات .. حكاية الطاعون الدبلي والموت الأسود

ماتت من الجوع.. أم بدون قلب تترك طفلتها 8 أيام بدون طعام لزيارة صديقها

خلل في المسابقات المحلية.. مصدر: الجبلاية في ورطة مع الفيفا في حال إلغاء الهبوط

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يثيران الجدل.. والنجوم غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى الساحل الشمالى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مراحل .. مكونات جهاز المناعة وطريقة مواجهة الأمراض

mercedes x class2020 سيارة فريدة من نوعها.. صور

ثمرة تفاح تغنيك عن فنجان القهوة.. ما السر ؟