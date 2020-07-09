نشرة المرأة والصحة.. كيف تتجنب كورونا في الهواء.. إطلالات جريئة لـ فوز الفهد.. أطعمة ترفع السكر

الطاقة التي تحتاجها للعمل أو اللعب أو حتى التفكير بشكل مستقيم تأتي من سكر الدم أو الجلوكوز في الدم وينتشر في جميع أنحاء الجسم طوال الوقت.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:أكد العلماء انتقال فيروس كورونا بالهواء وتشير دراسة جديدة إلى أنه حتى المرضى الذين لا يعانون من الأعراض يمكنهم نشر الفيروس حول الغرفة التي يتواجدون فيها.تصدرت فوز الفهد، فاشون بلوجر كويتية، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن ظهرت في أحدث فيديو لها عبر تطبيق سناب شات، والتي ظهرت فيه بملابس جريئة.ويأتي سكر الدم من الأطعمة التي تتناولها، ويساعد هرمون يسمى الأنسولين في نقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم، حيث يتم استخدامه للطاقة.