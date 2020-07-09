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برلمان

ردا على اتهام وزارة البيئة بالتقصير.. السجيني: جهاز المخلفات لديه سلطة مستقلة وضبطية قضائية

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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القسم السياسي
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية،  إن الشخص هو الذي يصنع الكرسي الذي يجلس عليه، وله أيضا فرض السلطة وتوليد الموضوعات محل المناقشة وفرض الاختصاصات.
 
وأضاف أن مشروع قانون ادارة تنظيم المخلفات يعطي جهاز المخلفات سلطة مستقلة ورقابية  وضبطية قضائية لموظفيه،  مشيرا أنه لو تم التفريط فى تلك الاختصاصات من قبل الموظفين هنا يظهر دور مجلس النواب.

وكانت النائبة الدكتورة سحر عتمان،  قد أكدت أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة على العديد من الملفات ولابد أن يكون لها يد مهيمنة في تطبيق القانون،  والى اليوم هناك مشكلات كثيرة في التصالح وعقبات في تطبيق القانون و اللائحة التنفيذية .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
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