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المركزي للإحصاء يعلن تراجع التضخم الشهري.. تراجع أسعار اللحوم 5.6% والخضراوات 8.5% وارتفاع الفاكهة 18.8%

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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آية الجارحي
  • انخفاض معدل التضخم الشهري  0.1%  لشهر يونيو 2020
  • %5.6 انخفاضا في أسعار اللحوم والدواجن بسبب تراجع الطيور
    تراجع أسعار الخضراوات الدائمة بنسبة 8.5% بسبب الطماطم والخيار
  • ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 18.8% بسبـب ارتفاع الموالح والعنب

 

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 107.5 نقطة لشهر يونيو 2020، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.1%عن شهر مايو 2020.

 

وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، والخضراوات بنسبة 5.5%، وانخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، والحبوب والخبز بنسبة 0.6%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.3%.

 

هذا بالرغـم من ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 18.8%، والدخان بنسبة 4.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%، والعناية الشخصية بنسبة 1.0%.

 

وسجـل قسم الطعام والمشـروبات انخفاض قدره 1.6% وتأتى التغــييرات نتيجــة انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.6% بسبـب انخفاض أسعـار الطيور بنسبة 10.2% و لحوم طازجة أخرى بنسبة 2.4%.

 

وانخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 5.5% بسبب انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة ذات الأوراق بنسبة 12.3% بسبب انخفاض أسعار الملوخيه بنسبة 28.1%، والخضراوات الدائمة بنسبة 8.5% بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 7.5% والخيار بنسبة 13.5%.

 

وانخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 3.3%.

 

كما انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9% بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة 7.5%.

 

 كما انخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.6% بسبب انخفاض أسعار الأرز بنسبة 1.8%.

 

ويأتي هذا رغم ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 18.8% بسبـب ارتفاع أسعار الموالح بنسبة 54.%، والعنبيات بنسبة 28.2%، والموز بنسبة 14.6%، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 4.2% بسبب ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 4.2%.

 

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، والأقمشة بنسبة 0.8%.

 

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار إيجار المسكن بنسبة 0.5% والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.5%.

 

 وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.6% بسبب ارتفاع أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، وخدمات المستشفيات بنسبة 0.4% والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%.

 

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%.

 

 هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.3%.


وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره 0.6% بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 1.0%.

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