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برلمان

برلماني: اتهام المعارضة لأردوغان بسرقة أموال الأتراك يعجل بسقوط نظامه الفاشى

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن اتهام زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض كمال كيليتشدار أوغلو لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأنهم مجموعة عصابات تسرق أموال الأتراك يعجل بسقوط العصابة التركية الحاكمة بقيادة الدكتاتور الفاشى رجب طيب أردوغان.

وقال " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم، ان صمت أردوغان وعصابته وعدم رده على تساؤلات اوغلو ومنها هل هناك أموال في تركيا؟ بالطبع توجد، وهل تركيا دولة غنية؟ بالطبع غنية، إذن لمن تذهب الأموال؟ انما هو دليل قاطع على سرقة أردوغان لأموال الشعب التركى الذى اصبح أثيرًا لسياسات وتصرفات اردوغان التى اصبحت مرفوضة من المعارضة التركية والشعب التركى مؤكدا ان الايام القادمة سوف تكون حاسمة فى تركيا بعد اتساع نطاق المعارضة من الاحزاب والشعب التركى لسياسات العصابة التركية الحاكمة.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف ان سياسات التدخل التركى فى الشئون الداخلية لليبيا وقيام نظام اردوغان بالأعمال الارهابية والاجرامية داخل ليبيا ومحاولاته لسرقة النفط الليبيى ومقدرات وثروات الشعب الليبيى ادت الى احتقان كبير داخل المعارضة والشعب التركى الذى سيكون له دوره الكبير فى إسقاط نظام اردوغان وعصابته الارهابية.
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