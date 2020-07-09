إيه الفايدة.. مدرب منتخب فلسطين يدعو للتوقف عن المقارنة بين محمد صلاح ورياض محرز

طالب الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب فلسطين، بوقف المقارنة بين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومواطنه رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.
وقال نور الدين في تصريحات لـ"صدى البلد": "محمد صلاح نجح في قيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا، ورياض محرز قاد الجزائر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية".
وتابع: "كلا اللاعبين لديه إمكانيات مختلفة، ولكن لهما تأثير كبير على فريقيهما ومنتخبيهما".
وواصل: "علينا تجاوز هذه المقارنات بين صلاح ومحرز، ونبدأ في التفكير كيف يمكن أن تستفيد الرياضة المصرية والجزائرية من هذا الثنائي، وكيفية الاستفادة منهما في مساعدة اللاعبين المصريين والجزائريين في التألق في أوروبا".
ويعد محمد صلاح ورياض محرز أفضل ثنائي عربي في الدوري الإنجليزي حاليًا.