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الأمم المتحدة تتوقع ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة حتى العام 2024.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:01 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "الآن" فيديو أفادت فيه بأن الأمم المتحدة تتوقع ارتفاعا جديدا في الحرارة حتى العام 2024.


وتوقعت الأمم المتحدة أن متوسط الحرارة في العالم في كل من سنوات فترة عام  2020-2024  سيكون أعلى بدرجة مئوية واحدة على الأقل مما كان عليه قبل الحقبة الصناعية.


وتظهر التوقعات المناخية الجديدة الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن كل المناطق تقريبا باستثناء بعض القطاعات في المحيطات الجنوبية، ستسجـِل درجات حرارة أعلى من المستويات الحالية.


وسيكون الطقس أكثر رطوبة مقارنة بالسنوات الأخيرة، على مرتفعات عالية في العالم وفي منطقة الساحل، وأكثر جفافا على الأرجح في شمال أمريكا الجنوبية وشرقها.


أما شمال الأطلسي فسيشهد رياحا غربية أقوى ما يتسبب بمزيد من العواصف في أوروبا الغربية، لافتا إلى أنه وبسبب نشاط الإنسان، زادت حرارة الأرض درجة مئوية واحدة على الأقل منذ عام  1850-1900 ما أدى إلى تزايدٍ كبير في الكوارث الطبيعية، وكانت السنوات الخمس الأخيرة الأعوام الأكثر حرا التي تسجَل حتى الآن.


وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن متوسط الحرارة العالمية سيبقى أعلى بدرجة مئوية واحدة على الأقل حتى العام 2024.
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