برلماني: عدم استقرار الأسعار العالمية للنفط سبب تثبيت أسعار المحروقات

وأشار إلى أن هناك عددا من المواد البترولية التي ما يزال هناك دعم من الحكومة عليها، بالتالي فليس من السهل أن يكون هناك تخفيض لأسعار المنتجات البترولية.





علق النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية، مؤكدًا أنه قرار صائب في ظل حالة تخبط الأسعار العالمية.وأضاف النائب هشام عمارة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه حتى تتخذ الحكومة قرارًا بتخفيض أسعار المنتجات البترولية من عدمه، يجب أن يكون هناك ثبات في الأسعار العالمية.ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه حتى مع وجود فرق سعر لصالح الموازنة فيما يخص سعر البرميل، إلا أنه يجب أن يكون هناك استقرار في الأسعار حتى تستطيع الحكومة أن تأخذ قرارا.وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2020 حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و 7.50 جنيه للتر البنزين 92 و 8.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.