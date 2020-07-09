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أخبار العالم

آخر مريض بفيروس كورونا يغادر مستشفى إكسبو بالشارقة.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:10 م
أخر حالة اصابة بكورونا
أخر حالة اصابة بكورونا يغادر مستشفى اكسبو اليوم
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مـيـــس رضــا

انتصرت الإمارات العربية المتحدة على فيروس كورونا المستجد فى أغلب مدنها وفق نظام وخطط متكاملة وفعالة لحالات الطوارئ والأزمات لمعالجة مخاطر الصحة العامة ومن خلال أيضًا اتصالها الدائم مع منظمة الصحة العالمية، لمعرفة آخر التحديثات والتوصيات والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

 

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وأفادت أنباء مبشرة اليوم، بأن آخر مريض في المستشفى الميداني، بمركز إكسبو الشارقة، غادر المستشفى اليوم، وهو من الجنسية الهندية وفق مصدر بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.


وأورد موقع " الإمارات اليوم" حسب تصريحات للمصدر،  أن المستشفى عالج 6 آلاف مريض، مصاب بكوفيد- 19، منذ افتتاحه في تاريخ 10 أبريل الماضي، ليغلق المستشفى أبوابه، بعد أداء مهمته على الوجه الأكمل.

 

وأعلنت وزارة الصحة فى الإمارات، اليوم الخميس عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات إلى 53577 حالة.

 

وأوضحت "الصحة الإماراتية"، أنه تم تسجيل 1288 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصل إجمالى حالات الشفاء بالبلاد إلى 43570 حالة، وتم إجراء أكثر من 49 ألف فحص للفيروس، ضمن خطط الوزارة لتوسيع نطاق الفحوصات.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">فيديو.. آخر مريض يغادر المستشفى الميداني في إكسبو الشارقة <a href="https://t.co/uQAqqDityf">https://t.co/uQAqqDityf</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الإمارات_اليوم</a></p>&mdash; الإمارات اليوم (@emaratalyoum) <a href="https://twitter.com/emaratalyoum/status/1281204234147553282?ref_src=twsrc%5Etfw">July 9, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 

وفيما سجلت الإمارات حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى الوفيات إلى 328 حالة.

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