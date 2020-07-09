بتوجيهات من الرئيس .. القصير: مشروعات زراعية كبرى تنفذ في أفريقيا

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة على المستوى المحلى داخل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كذلك أيضا نجحت مصر في تعميق التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية، وذلك في إطار عودتها لدورها الريادى خاصة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه مشكلات أفريقيا وسعي لحلها.





وأوضح "القصير"، كان التوسع في مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الافريقية أحد المشروعات التنموية الناجحة للمساهمة في برامج التنمية المستدامة بالدول الإفريقية وأيضا نقل الخبرات المصرية الزراعية إلى الأشقاء الأفارقة حيث تطور مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الإفريقية بصورة ملموسة خلال السنوات الستة الماضية.





وأضاف وزير الزراعة أن المزارع المصرية في كل من "أوغندا وزامبيا والكونغو وتوجو ومالي وزنزبار والنيجر" تعمل بالفعل وهناك مزارع جاري تنفيذها في "الجزائر" وأيضا في "إريتريا" خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإريتري للقاهرة خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مزارع في كل من "تنزانيا ومالاوي وزيمبابوي وجنوب السودان" بالإضافة إلى أنه تم تجديد ترخيص المزرعة المشتركة للانتاج النباتي بالسودان فى عام 2019 والإعداد للتعاون مع الجانب السوداني فى مجال انتاج التقاوى للمحاصيل الحقلية.

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