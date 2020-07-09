تراجع أسعار اللحوم والخضراوات.. المركزي للإحصاء يكشف عن السبب

تراجعت أسعار الطعام والمشـروبات نحو 1.6% خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.







وأرجع الجهاز السبب في تراجع الأسعار إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.6% بسبـب انخفاض أســعـار الطيور بنسبة 10.2% ولحوم طازجة أخرى بنسبة 2.4%.





وانخفضت أسعار الخضراوات بنسبة 5.5% بسبب انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة ذات الأوراق بنسبة 12.3% لانخفاض أسعار الملوخية بنسبة 28.1%، والخضراوات الدائمة بنسبة 8.5% بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 7.5% والخيار بنسبة 13.5%.





وانخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 3.3%.

كما انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9% بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة 7.5%.

وانخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.6% بسبب انخفاض أسعار الأرز بنسبة 1.8%.