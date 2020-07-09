موجز السوشيال ميديا.. لقاء الخميسي تغازل زوجها.. محمد زيدان يشعل سوشيال ميديا بصورة لأولاده.. محمد رمضان يستعيد الذكريات بفيديو من الطائرة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:









نشرت الفنانة لقاء الخميسى، فيديو جديدا برفقة زوجها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء الفيديو باستعادة لقاء الخميسي لذكرياتها الجميلة مع زوجها وكتبت معلقة علي الفيديو: لو اقولك اني بحبك الحب شويه عليك





شارك محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق صورة لأولاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد زيدان على الصور قائلا: "احب طريقة حمايتكم لبعضكم البعض".





نشرت الفنانة رانيا محمود صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





و ظهرت رانيا بصورة تجمعها بالنجم محمد رياض وكتبت معلقة: بحس إننا بقينا شبه بعض.









شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره بصورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم فهمي برفقة شقيقه أحمد فهمي بصورة في مرحلة الطفولة.









نشرت الفنانة هند صبري صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وطلت هند صبري بإطلالة جذابة بفستان أسود وعلقت على الصورة قائلة: "المرأة قوية؛ لا لأنها لا تخاف ولكن لأنها تستمر بقوة بالرغم من الخوف"









نشرت النجمة فيفى عبده، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فيفى عبده بصورة أبيض وأسود، و علقت قائلة: صباح الخير









وجه الفنان رامى جمال رسالة لمتابعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتب رامي جمال: "لو عايز تبقي غالي عند الناس أو على الاقل تحافظ على سلامك الداخلي خلي الي يخسرك و غلط في حقك ميعرفش يكسبك تاني ولا يرجع لمكانته مهما حاول يرضيك ،في حاجات ينفع نسامح فيها و حاجات أكيد لا".









شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه فيديو جديدا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل والفيديوهات "تيك توك".





وظهر رمضان في الطائرة وكتب معلقا: مين نفسه يرجع الطيران.