بجامعة عين شمس.. إقبال طلابي كبير على المسابقة الإلكترونية لاكتشاف المواهب

أطلق اتحاد طلاب جامعة عين شمس المسابقة الإلكترونية لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية لطلاب الجامعة، تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأ.د.عبد الفتاح محمد فتحى سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك وسط إقبال طلابي كبير.





تأتي المسابقة في إطار جهود جامعة عين شمس لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية، ورغبة في استفادة الطلاب من فترة العزل المنزلي وتوجيه طاقاتهم في اتجاهات إيجابية مفيدة ونافعة.





وتبلغ قيمة جوائز المسابقة ٥٦ ألف جنيه توزع على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى.





ويتم التقدم المسابقة عن طريق التواصل مع فريق التنظيم الطلابى عبر رقم الواتس آب وإرسال الأعمال الفنية والثقافية لتقييمها بمعرفة اللجان الفنية والثقافية المتخصصة لاختيار أفضل 5 أعمال فى كل مجال ورفعها على الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الجامعة على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك للتصويت عليها وتحديد ترتيب المراكز من الأول وحتى الخامس في كل مجال.





وتتلقى الإدارة العامة لرعاية الشباب المئات من طلبات التسجيل والملفات الإلكترونية المرفوعة والتي يتم تصنيفها وتقييمها بواسطة متخصصين من داخل وخارج الجامعة وسيتم رفع الأعمال على صفحة الاتحاد ليشاهد الطلاب إبداعات زملائهم، بجانب مشاركة جمهور الطلاب في مرحلة التصويت النهائي على المراكز الأولى.



