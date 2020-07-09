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تعليم

جامعة الفيوم: الإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:55 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد  الدكتور صالح العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، اجتماعا مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والقائمين على الكنترول لوضع ضوابط وخطط إجراء الامتحانات بما يتيح للطالب الحفاظ على سلامته ووقايته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ،  تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الكلية للامتحانات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي من شأنها المحافظة على جميع طلاب الفرقة الرابعة بمختلف أقسام الكلية وجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.



قامت إدارة الكلية بوضع لوحات إرشادية وخريطة عامة لتوزيع كافة اللجان لتيسير سرعة وصول الطالب إلى لجنة الامتحان ،  والوقاية من أى عدوى. 


صرح  الدكتور صالح العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم ، بأنه تم التشديد على ضرورة الالتزام والحضور مبكرا قبل بدء اللجنة بساعة على الأقل حتى يكون هناك وقت كافٍ لتطبيق الإجراءات وذلك تجنبا لحدوث أي تزاحم أو تجمعات داخل أو خارج الكلية.


كما أكد عونى على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية والقفازات الواقية طوال فترة الاختبار والتواجد في الكلية، والتأكيد على جميع الطلاب بضرورة إحضار أدواتهم ومتعلقاتهم الشخصية وعدم تبادلها مع الآخرين وتجنب لمس الأسطح قدر المستطاع.


جامعة الفيوم: الإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم
جامعة الفيوم: الإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم
جامعة الفيوم: الإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم
جامعة الفيوم: الإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم
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