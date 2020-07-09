الكونجرس ينقلب على الجزيرة.. نائبة تؤكد امتلاك قطر لها.. وتقرير يشير إلى دعمها للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.. ومطالب بإجراء تحقيق شامل عنها

* نائبة سابقة بالكونجرس تفضح الجزيرة

*تقرير إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالتحقيق في تمويل الشبكة القطرية

*التقرير: الجزيرة تروج لدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة









أكدت النائبة السابقة في الكونجرس الأمريكي، إليانا روس ليتينين، أن شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، متهمة بمخالفة القوانين الأمريكية، بسبب عدم كشفها عن علاقاتها بالنظام القطري.





وأصدرت النائبة السابقة تقريرا اتهمت فيه شبكة الجزيرة بالعمل كوكيل سري للحكومة القطرية، وهو ما ينتهك القوانين الأمريكية الخاصة بتسجيل الوكلاء الاجانب.





واتهم التقرير بشكل واضح الجزيرة بانتهاك قوانين وكالة الأنباء الاجنبية من خلال العمل تحت ستار وكالة أنباء مستقلة، في حين تمول الجزيرة من قبل الحكومة القطرية، ما يجعلها مؤسسة غير مستقلة.





وتقدم أعضاء بارزون في الكونجرس الامريكي بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية يطالبون فيه بإجراء تحقيق شامل في أنشطة الجزيرة لتحديد ما إذا كانت تنتهك القوانين الأمريكية أم لا.





وكانت النائبة السابقة في الكونجرس قد أثارت في وقت سابق قضية النفوذ القطرية في الولايات المتحدة، وذلك أثناء تواجدها في الكونجرس الامريكي، حيث استطاعت قطر اختراق المؤسسات الأمريكية الرئيسية، ونظام التعليم العام في الولايات المتحدة.





وتسببت الجزيرة في عام 2018، في غضب واسع داخل الكونجرس الامريكي، عقب الكشف عن أنشطة تجسس ضخمة تورطت فيها ضد أفراد يهود في واشنطن.





وذكرت مصادر في واشنطن عن استعداد الكونجرس الامريكي للتحرك بهذه القضية ضد قطر في الاسابيع القليلة المقبلة.





وقالت النائبة الأمريكية في تقريرها إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة في علاقة قطر بقناة الجزيرة، الشبكة المملوكة للدولة، وتقوم بتمويلها وتوجيها من قبل الحكومة القطرية، على الرغم من تسجيلها في وزارة العدل بإعتبارها مؤسسة تعمل طبقا لقانون الوكلاء الأجانب.





وأكد التقرير أن قطر تقوم بتمويل الجزيرة، من أجل استخدامها في تعزيز أجندة سياسية خارجية خاصة بها، حيث يترأس مجلس إدارة الشبكة عضو من الأسرة الحاكمة القطرية.





ويثير التقرير المزيد من الأسئلة حول أهداف قطر الإقليمية، لا سيما علاقتها الوثيقة المتزايدة مع إيران والقوى الإرهابية العاملة في المنطقة، وهو تدعمه الجزيرة.





وفي تقرير عام 2020 عن قطر، ذكرت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي أن قطر تمتلك وتدعم الجزيرة. كما أكدت وزارة الخارجية في تقاريرها السنوية أن الحكومة القطرية تمتلك الجزيرة وتمولها.











