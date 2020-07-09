AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع الاختبارات العملية للدبلومات الفنية بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:18 م
وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تابع اليوم الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم،  الامتحانات العملية والمعملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية ، بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بغرب الفيوم .
 
أكد وكيل تعليم الفيوم على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19" ، وكذلك الوقوف على انضباط وحسن سير الامتحانات باللجان.


حيث يؤدي طلاب لجنة مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بمحافظة الفيوم  ،  الامتحان العملي في معمل الفيزياء ومعمل الحاسب الآلي ، بمقر المدرسة .

وشدد عبدالله ، على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الحماية والوقاية، بداية من تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان وبعده، و إجراء الفحص لدرجات حرارة الطلاب، ومراعاة المسافات الآمنة، مع ارتداء أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات وغيرها.
وكيل تعليم الفيوم يتابع الاختبارات العملية للدبلومات الفنية بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية
وكيل تعليم الفيوم يتابع الاختبارات العملية للدبلومات الفنية بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية
وكيل تعليم الفيوم يتابع الاختبارات العملية للدبلومات الفنية بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية
وكيل تعليم الفيوم يتابع الاختبارات العملية للدبلومات الفنية بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم في أسبوع | تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وإعلان الجداول الجديدة .. وفاة 4 معلمين بالجيزة والمطرية بسبب كورونا..ظهور نتائج الأبحاث.. وفتح باب التقديم في المدارس اليابانية

لأول مرة تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية في لجان الدبلومات الفنية .. وعقوبات صارمة على الغش وحيازة المحمول

بالصور.. نرصد أجواء انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية بالجيزة وسط إجراءات لتنظيم وتعقيم الطلاب

بالكمامة وواقي الوجه.. شاهد طالبات الدبلوم التجاري أثناء الامتحانات العملية بلجنة السيدة رقية بطرة

تعليم القاهرة: لم نرصد شكاوى أو مشكلات بلجان امتحانات الدبلومات الفنية العملية حتى الآن

استمرار اختبارات الدبلومات الفنية.. تعليم الفيوم: إحالة مسئول معمل ألبان أبوكساه الصناعية للتحقيق

ترشيحاتنا

12 مليون إصابة.. الصحة العالمية: الوضع يزداد سوءا وإصابات كورونا تتضاعف

الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو للاتفاق السعودي .. وطلب المغربي يعطل الإعلان الرسمي

محاولات للصلح مع الأهلي.. شوبير: انضمام حسام عاشور إلى الزمالك لن يكون مفاجأة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بالعلاوة الدورية المقررة من بداية يوليو

تخيلوا لو لم يكن في الفريق...كلوب يتغزل في محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

موجز السوشيال ميديا.. لقاء الخميسي تغازل زوجها.. محمد زيدان يشعل سوشيال ميديا بصورة لأولاده.. محمد رمضان يستعيد الذكريات بفيديو من الطائرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جذاب.. ديانا حداد بإطلالة تبهر متابعيها على البحر.. شاهد

بـ ماكياج أخضر.. ميار الغيطي بإطلالة مثيرة للجدل من أحدث جلسة تصوير

بـ 5 وصفات مختلفة .. إليك عصير الليمون الأمثل للمناعة