وكيل تعليم الفيوم يتابع الاختبارات العملية للدبلومات الفنية بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية

تابع اليوم الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، الامتحانات العملية والمعملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية ، بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بغرب الفيوم .

أكد وكيل تعليم الفيوم على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19" ، وكذلك الوقوف على انضباط وحسن سير الامتحانات باللجان.









حيث يؤدي طلاب لجنة مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بمحافظة الفيوم ، الامتحان العملي في معمل الفيزياء ومعمل الحاسب الآلي ، بمقر المدرسة .





وشدد عبدالله ، على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الحماية والوقاية، بداية من تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان وبعده، و إجراء الفحص لدرجات حرارة الطلاب، ومراعاة المسافات الآمنة، مع ارتداء أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات وغيرها.