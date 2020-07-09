خفف الأعباء عن المصريين..الصحة تكشف قائمة الحالات الأكثر استفادة من مشروع قوائم انتظار العمليات الجراحية

استضافت الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز المهندس أكرم سامى ، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة لرصد ما تم انتهائه من محاور مشروع انهاء قوئم الانتظار ونسب التنفيذ.





وجاءت أهم تصريحاته كالتالى :









قال المهندس أكرم سامى ، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزراة الصحة ، إن مشروع إنهاء قوائم الانتظار كان قد أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 6 يوليو عام 2018 .





وأوضح مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ،خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الهدف الأساسى من مشروع إنهاء قوائم الانتظار هو تخفيف الأعباء على المواطن المصرى فى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة.





وأشار المهندس أكرم سامى ، إلى أن هذا المشروع يرمى أيضأ للتعاون الفعال بين جميع مقدمى الخدمة الطبية فى مصر ما بين الجهات الخاصة والحكومية ، والجامعية أيضأ.





ولفت مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، إلى أن مشروع إنهاء قوائم الانتظار يهدف أيضأ لتقديم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة





وتابع أن مشروع إنهاء قوائم الإنتظار يرتكز أيضأ على متابعة المريض أثناء إجراء العملية الجراحية وما بعدها.









وأشار المهندس أكرم سامى ، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة ، إن القرارات الصادرة بشأن إجراء العمليات الجراحية كان يتم تسجيلها يدويأ مع بداية إنطلاق المشروع .





وأوضح مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ،خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم تطوير منظومة الميكنة ، والحوكمة المالية الخاصة بمشروع إنهاء قوائم الانتظار وذلك بدءأ من يناير 2019.





وأشار المهندس أكرم سامى ، إلى أن الحوكمة المالية للمشروع تمت عن طريق ترشيد النفقات على محاسبة القرارات عن طريق المتابعة المالية للمشروع .





ولفت مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، إلى أن دور الميكنة هو أهم ما يميز المشروع هو تدشين قاعدة بيانات للمرضى .





وتابع المهندس أكرم سامى ، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، أن قاعدة بيانات المرضى تساعد على معرفة القرارات الصادرة من إجراء العمليات الجراحية ، وإجمالى ما تم تنفيذه ، ومعرفة عدد المستشفيات التى نفذت المشروع بكافة تفاصيله .





وأوضح المهندس أكرم سامى ، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، إن مشروع إنهاء قوائم الانتظار يهدف لتدشين قاعدة بيانات تمكن الأجهزة المعنية من اتخاذ قرارات مناسبة للمنظومة الصحية فى مصر ..





وأضاف مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ،خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مشروع إنهاء قوائم الانتظار بدأ بإجراء 9 انواع للعمليات الجراحية .





وأشار المهندس أكرم سامى ، إلى أن ما تضمنه 9 عمليات جراحية التى انطلقت مع بداية مشروع إنهاء قوائم الانتظار كانت قسطرة القلب ، جراحة القلب المفتوح ، جراحات الأورام والعظام ، بالإضافة لجراحات العيون ، و 3 زراعات للكلى ، الكبد ، والقوقعة ..





ولفت مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، لضم القسطرة الطرفية ، القسطرة المخية وذلك فى النصف الثانى من المشروع .





وتابع المهندس أكرم سامى ، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، أن الآلية المتبعة ما قبل مشروع إنهاء قوائم الإنتظار كانت تعتمد على إعطاء المريض جواب علاج على نفقة دولة ، أو التأمين الصحى بدون أعباء مالية ولكن دون متابعة دقيقة من الجهات وذلك على العكس تمامأ من الوضع الحالى بعد تنفيذ المشروع .









ولفت المهندس أكرم سامى ، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة ، إن المشروع مبنى على 4 وحدات وهم التشغيل ، الميكنة ، المحاسبة المالية ، بالإضافة لوحدة الجودة .





وكشف مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن أكثر التخصصات التى شهدت تردد أعداد كبيرة من المرضى خلال الأونة الأخيرة هى قسطرة القلب ، جراحة الرمد ، والأورام ، تليها جراحات العظام .





وأشار المهندس أكرم سامى ، إلى أن وحدة الجودة تكون مسئولة بعد إجراء المريض للعملية الجراحية بمتابعة المريض وسؤاله على رأيه تقديم الخدمة الطبية.





وأوضح مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار ، أنه لولا تواجد قواعد البيانات ما كان سيتوافر خدمة متابعة المريض بعد إجراء العملية.





وتابع المهندس أكرم سامى ، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار أن قاعدة بيانات المرضى تساعد على معرفة القرارات الصادرة من إجراء العمليات الجراحية ، وإجمالى ما تم تنفيذه ، ومعرفة عدد المستشفيات التى نفذت المشروع بكافة تفاصيله .





يذكر أن مشروع قوائم الانتظار كان قد أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 6 يوليو عام 2018 وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصرى فى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة.