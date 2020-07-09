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محافظات

رفضتا المساعدة.. التضامن تحاول إنقاذ مشردتين علي رصيف كورنيش المنيا .. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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أيمن رياض

رفضت سيدتان تفترشان الرصيف الأوسط بشارع كورنيش النيل بالمنيا وبالقرب من مسجد الفولي مساعدة مديرية التضامن بتوفير مكان آمن لهما بدلا من الرصيف.

 

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا أنه بناء على توجيهات مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة  نفين القباج ومعالى اللواء الوزير محافظ المنيا  أسامة القاضي.

 

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قام علي الفور فريق التدخل السريع وفريق اطفال بلا مأوى بمحاولة مساعدة السيدتان واغاثتهما وتوفير مكان آمن لهما  ، إلا أنهما رفضتا رفضا تاما التحدث مع الفريق وتم لعرض عليهما  بإيداع كل منهم فى إحدى دور الرعاية إلا أنهما رفضتا بشدة الحديث عن مشكلتهما أو آسمائهما والسيدتان أحدهما عمرها 50 عاما والأخري 56 عاما.


يذكر أن مديرية التضامن وفرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوي قاموا منذ عدة أيام بالتعامل مع سيدة انتشرت فيديوهات لها علي وسائل التواصل الاجتماعي بقيام شقيقها بحبسها منذ 22 عاما في المنزل بعد اتهام جيرانه لهحيث تبين كذب ادعائهم وتم الافراج عن شقيقها بشهادة شقيقته بعدم حبسها.


وتم التعامل مع حالة السيدة والتي تحتجز الآن بمستشفي الطب النفسي لاعداد تقرير بحالتها مع تهيئة مقر سكانها وصرف اعانة لمدة 3 شهور لها لحين ادراجها بمشروع كرامة .

رفضتا المساعدة.. التضامن تحاول إنقاذ مشردتين علي رصيف كورنيش المنيا .. صور
رفضتا المساعدة.. التضامن تحاول إنقاذ مشردتين علي رصيف كورنيش المنيا .. صور
رفضتا المساعدة.. التضامن تحاول إنقاذ مشردتين علي رصيف كورنيش المنيا .. صور
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