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محافظات

ضبط 2 طن مخللات فاسدة بمركز بنى عبيد بالدقهلية

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:24 م
ضبط 2 طن مخللات فاسدة
ضبط 2 طن مخللات فاسدة بمركز بنى عبيد بالدقهلية
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همت الحسينى

قام اليوم حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بقيادة حملة تمونية تفتيشية للمرور على معامل المخللات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز الأفرنجى.


جاءت الحملة للتأكد من صلاحية المواد والمنتجات الغذائية المعروضة بكل منشأة ومدى نظافة الأماكن التى تم المرور عليها بنطاق مركز ومدينة بنى عبيد لمواجهة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب وإحتياجات المواطنين بالتنسيق والتعاون بين مجلس المدينة والجهات المعنية.

 

وأوضح رئيس المركز أن المخالفات التى تم ضبطها ٢ طن و١٥٠ كيلو بعمل مخلل بمدينة بنى عبيد، وخلال ذلك تحرر محضر صحة لعدم نظافة المعمل وتم عمل مذكرة غلق لعدم وجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية، ومحضر بيئة.


كما تم إعدام ٢٠ كيلو مخبوزات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخبز أفرنجى بمنطقة ميزانية ميت فارس وخلال ذلك تحرر محضر عرض خارج المحل، ومحضر نظافة داخل المخبز وتم عمل مذكرة غلق لوجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية المطلوبه، ومحضر إشغالات ومحضر بيئة.


وأكد رئيس المركز على إستمرار مثل هذه الحملات التفتيشية على جميع المحلات والمنشآت التجارية بنطاق المركز لمتابعة الأحكام الرقابية والتموينية لضمان توافر الإشتراطات الصحية والسلع بالكميات والاسعار المناسبة للعمل على إرضاء مواطنى وأهالى مركز ومدينة بنى عبيد.

ضبط 2 طن مخللات فاسدة بمركز بنى عبيد بالدقهلية
ضبط 2 طن مخللات فاسدة بمركز بنى عبيد بالدقهلية
ضبط 2 طن مخللات فاسدة بمركز بنى عبيد بالدقهلية
ضبط 2 طن مخللات فاسدة بمركز بنى عبيد بالدقهلية
ضبط 2 طن مخللات فاسدة بمركز بنى عبيد بالدقهلية
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