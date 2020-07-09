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رياضة

أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:40 م
اجتماع وزير الشباب
اجتماع وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس بديوان الوزارة، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في أول اجتماع للمجلس بعد قرار تشكيله؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتشغيل وإدارة مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن تشكيل اتحاد مراكز شباب مصر  راعي أن يضم في عضويته مجموعة من الخبرات المتنوعة؛للمساهمة في تنفيذ مستهدفات الوزارة على مستوى تطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع المحافظات. 

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة بتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب، وكذا تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقًا لنظام اقتصادي خدمي متكامل. 

وأوضح الوزير أن اتحاد مراكز شباب مصر سيمثل ذراعًا مساعدًا للإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة، ويتم تقديم كل الدعم والمساندة له لطرح كل ما هو جديد من أفكار واستراتيحيات لتطوير تشغيل مراكز الشباب، والقيام بدورها على أكمل وجه، مطالبًا المجلس بوضع خطة عمل متكاملة تمهيدًا لإعلانها والبدء في تنفيذها. 

ومن جانبهم، أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد محمد السعيد، عزمهم على تقديم أقصي ما في وسعهم من جهد للمساهمة في تنفيذ رؤى واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء مراكز في جميع محافظات الجمهورية.



أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر
أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر
أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر
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