نشرة أخبار التوك شو.. مصر تخطت ذروة كورونا.. انخفاض درجات الحرارة.. المانجو سلاح مذهل لتقوية المناعة.. وحقيقة توزيع ثروة رجاء الجداوى على الشعب

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الخميس العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية .





وجاءت أهم التصريحات التليفزيونية كالتالى :













قال الدكتور ايمن السيد سالم ، رئيس قسم الصدر لطب القصر العينى ، إن ارقام فيروس كورونا فى انخفاض ملحوظ على المستوى اليومى ، وهذا يعنى انتهاء فترة الذرة .





واضاف الدكتور ايمن سالم ، من خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، ان المعدل فى ارقام كورونا ثابت الان واقرب الى النقصان والموقف معتدل .





واشار رئيس قسم الصدر لطب القصر العينى ، الى ان العدوى بكورونا تظهر فى حدود 5 او 6 ايام ، منوها الى اننا بدأنا فى تغير بعض البروتوكولات العلاجية فى عدم الالتزام بالمسحات عند الخروج وتم استبدالها بفترة عزل ومتابعه لمدة 10 ايام وان لم تظهر اى اعراض فيثبت شفاءة .





وتابع أن عزل المريض فى المنزل لابد ان يتبعد تعليمات الوقاية ونقل العدوى له اددواته الشخصيه والمخالطة عن بعد فى مكان منعزل وتطهير الممام قبل الدخول والحرووج منه حتى لا تنقل فرص العدوى .





واكد انه لا يوجد اتفاق معين لعلاج الكورونا ، وانما اغلب المضادات المصممه لعلاج الفيروسات الاخرى بدأنا فى تجريبها على الفيروس المستجد ، وحسب البروتوكول المصرى تم تخصيص علاج حسب شدة المرض .













قال الدكتور بهاء ناجي، استشارى التغذية، إن المانجو من أفضل الفواكه للحصول على فيتامين c بالإضافة لفيتامين أ المعزز لمناعة الجسم.





وأوضح استشاري التغذية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المانجو تدخل فى عملية كولاجين الدم الخاص بتقوية المناعة لمحاربة جميع الفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا.





وأشار الدكتور بهاء ناجي، لاحتواء المانجو على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمفيد لمرضى الضغط والسكرى ، وذلك على عكس ما يعتقد البعض من خطورتها على أصحاب الأمراض المزمنة.





ولفت استشارى التغذية، إلى أحتواء المانجو أيضا على سكر الفراكتوز والذى يتم حرقه بسهولة ويعطى الجسم سعرات حرارية كبيرة وطاقة.





وتابع الدكتور بهاء ناجي، استشارى التغذية، أن المانجو غنية بالألوان الطبيعية التي تحسن حركة الأمعاء وتحمى من الأمراض المزمنة.













قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 33 درجة ويعتبر أقل من المعدلات لطبيعية فى هذا الوقت من العام.





وأضافت شاكر فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصرى" المذاع على الفضائية الأولى، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، مشيرة إلى استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية تتلاشى فور سطوع الشمس.





وتابعت أن الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، والملاحة البحرية معتدلة تمامًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من السبت المقبل تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى بنحو درجتين لتصل لـ 35- 36 درجة على القاهرة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والتي تتجاوز 80% أحيانًا.





وأوضحت أن حالة الطقس غدًا، الجمعة، مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويبقي حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه رياح معتدلة تنشط أحيانًا.









قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن موقف مصر دائمًا ثابت حيال الأزمة الليبية، وهو السعي للوصول لوفاق ليبي.





وأضاف السفير محمد حجازي، عبر "سكايب"، لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى أن مصر تسعي لإستقرار الوضع الليبي، والحفاظ على مقدرات ليبيا، من خلال حل سياسي جيد، يتوافق مع ما تم إعلانه في "إعلان القاهرة" .





كما أكد السفير محمد حجازي ، أن الأزمة الليبية تخطت كافة الحدود المحلية، ووصلت لصراع إقليمي، لافتا إلى أن أن تركيا وقطر، لهما الدور الأكبر في تطور الأزمة في ليبيا.





وأوضح سامح شكري، بالأمس، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، أن موقف مصر قائم على دعم الحل السياسي للازمة الليبية وفق ما أعلن عنه مبادرة إعلان القاهرة، الذي يتسق مع مخرجات برلين".





واكمل سامح شكري:" يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مستقلة يوافق عليها مجلس النواب ونزع سلاح المليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية وضمان العدالة في توزيع الثروة"









كشفت فضائية " الان عن حقيقة المنشورات التي تعد بتوزيع أموال الممثلة المصريّة الراحلة رجاء الجداوي .





فبعد إعلان وفاة الممثلة المصريّة رجاء الجداوي في الخامس من يوليو الحالي جراء مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجدّ، أنشئت مجموعة من الصفحات على فيسبوك تدّعي أنّها تتولّى "توزيع ثروة الجداوي للشعب المصري" بناء على وصّيتها.





لكنّ هذه الدعوة تقع ضمن دائرة الصفحات الاحتياليّة التي تهدف إلى الحصول على أموال أو معلومات شخصيّة أو سرقة الحساب.





جاء في هذه المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعى "وصيّة الفنّانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تتوفّى: " أقرّ أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفّى"، مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط "لتنفيذ الوصيّة".





حيث بدأ تداول هذه الوصية الغير صيحة على صفحات عديدة بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوى يوم الاحد الماضى عن عمر يناهز 81 عام فى احد مستشفيات العزل بالاسماعيلية .



