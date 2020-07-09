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محافظات

تنفيذا لتوجهات الدولة.. محافظ الجيزة يجتمع مع رؤساء الأحياء والمراكز للتشديد على تكثيف حملات الإزالة

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:45 م
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة برؤساء الأحياء والمراكز
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محمد الصاحى
عقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، اليوم "الخميس"، اجتماعا مع رؤساء الأحياء والمراكز، لمتابعة أعمال ازالة البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة، والذي يأتي بالتزامن مع حملة الازالات الكبيرة التي تشنها محافظة الجيزة على البناء المخالف في مختلف الأحياء والمراكز.

وحضر في الاجتماع الذي ترأسه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، كلا من، ابراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نائبا محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عقد لقاء أمس مع سكرتيري عموم المحافظات، للتأكيد على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة خاصة فى ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء. 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح فإن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها. 

وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم إستكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة ، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.

وأوضح شعراوى أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في القانون ، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء ، وسيتم السداد إعتبارًا من15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات ، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر القادم ، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح ، لافتًا إلى أنه أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور .
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