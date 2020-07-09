أول معرض أونلاين لطلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

ينظم قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس معرضا اونلاين لطلاب الفرقة الرابعة وذلك لمادة النحت الورقى بعنوان "نحن في زمن الكورونا" لعام 2020 .





يأتي ذلك تحت رعاية أ.د أسامة السيد عميد الكلية، أ.د سالي شبل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف أ.د نهى مصطفى رئيس قسم التربيه الفنية و أ.د بسمة شوقي استاذ النحت بالكلية و مدرس مساعد النحت أميرة عصام.





ويعد هذا المعرض هو الأول لأعمال الطلاب من خلال التعليم الأونلاين في فترة وباء الكوفيد19 العالمي.





ويحتوى المعرض على 87 عملا مجسما و تجسد اعماله شخصيات الطلاب و التى تم تنفيذها بطريقة هندسية تكعيبية متعددة المستويات من خامة الكارتون والورق الملون.





ويمكن لمن يهمه الامر متابعة المعرض من خلال الضغط على :

https://youtu.be/70EjZ21g