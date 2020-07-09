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تعليم

أول معرض أونلاين لطلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:54 م
معرض اونلاين
معرض اونلاين
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قســـم التعليـــم

ينظم قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس معرضا اونلاين لطلاب الفرقة الرابعة وذلك لمادة النحت الورقى بعنوان "نحن في زمن الكورونا" لعام 2020 .


يأتي ذلك تحت رعاية أ.د أسامة السيد عميد الكلية، أ.د سالي شبل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف أ.د نهى مصطفى رئيس قسم التربيه الفنية و أ.د بسمة شوقي استاذ النحت بالكلية و مدرس مساعد النحت أميرة عصام.


ويعد هذا المعرض هو الأول لأعمال الطلاب من خلال التعليم الأونلاين في فترة وباء الكوفيد19 العالمي.


ويحتوى المعرض على 87 عملا مجسما و تجسد اعماله شخصيات الطلاب و التى تم تنفيذها بطريقة هندسية تكعيبية متعددة المستويات من خامة الكارتون والورق الملون.


ويمكن لمن يهمه الامر متابعة المعرض من خلال الضغط على :
https://youtu.be/70EjZ21g

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