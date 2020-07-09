البيطريين: تأجيل انتخابات التجديد النصفى للنقابة إلى 29 أغسطس المقبل

أعلنت اللجنة العليا للأشراف علي انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي و مجالس النقابات الفرعية ۲۰۲۰/۲۰۱۹، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية علي إقامة العملية الانتخابية للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا ( القاهرة - الجيزة - قنا ) يوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس المقبل.





وأضافت اللجنة، فى بيانها اليوم أن لجنة الإشراف علي الانتخابات تعلم تمام العلم القلق الشديد من الزملاء علي اتمام العملية الانتخابية ولكن من واقع المسئولية الواقعة علي عاتقنا نريد ان نتمم العملية الانتخابية بجميع المحافظات بشكل ناجح دون حدوث مشاكل تؤثر على مستقبل النقابة العامة للأطباء البيطريين.





وأكدت اللجنة أنها تعمل بكل جد للحفاظ علي مسيرة العمل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، كما ذكر في البيان السابق، لكننا لسنا الطرف الأوحد في ذلك، منوهة إلى أن حرص اللجنة علي وجود إشراف قضائي يؤمن نزاهة العملية الإنتخابية يقضي بحتمية التاجيل بعد القلق الشديد الواضح من الهينة القضائية بإقامة العملية الانتخابية وسط اجواء فيروس كورونا بالإضافة الي ضيق الوقت وسط تحضيرات انتخابات مجلس الشيوخ .





وأضافت اللجنة أنها علي اتصال دائم بأمناء اللجان بجميع المحافظات للأطمئنان علي الأجواء بكل محافظة، حيث يوجد حاليا صعوبة بالغة في حجز نوادي او دار مناسبات كما هو متبع لإقامة العملية الانتخابية في بعض محافظات الصعيد مع التخوف الواضح عن عزوف اعضاء الجمعية العمومية ببعض المحافظات عن العملية الانتخابية وهو ما يؤثر بشكل واضح علي النتيجة النهائية برمتها وذلك يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويؤثر على الشكل العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين في المجتمع.



