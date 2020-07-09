على البحر.. ايمان العاصي تتألق وتوجه رسالة لـ متابعيها

شاركت الفنانة ايمان العاصي جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال قضاء عطلتها الصيفية على احد الشواطئ.





وعلقت ايمان العاصي على الصورة قائلة "اذا كان يجعلك سعيد فلا يجب أن يكون منطقيا للاخرين".





يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها





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واكدت ايمان العاصي أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر، وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر النتيجة سلبية يوم 29 مايو، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافيا بالعزل.