لن نسمح لك.. الرئيس السيسي: أقبل عدم توافقك مع فكري لكن أوعى تخلى اعتقادك يدمر الدولة

يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير من لقاءاته واجتماعاته على أهمية التنوع في الفكر، لكنه حريص أيضا على ألا يكون هذا الفكر مستخدما في تدمير الدولة المصرية.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله سبحانه وتعالى خلق الوجود في تنوع شديد، مضيفا: " خلقنا مختلفين في الأديان والأشكال والألوان واللغات والعادات والتقاليد".





وأضاف الرئيس السيسي: "التنوع والتعدد والاختلاف سنة كونية، و يحدث الصدام عندما يوجد شكل من أشكال الاستعلاء بالديانة والعرق والنظرية".



