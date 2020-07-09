تحول لحلبة مصارعة.. اشتباكات بالأيدي داخل البرلمان التركي.. والسبب أردوغان

كشفت محاولة الإطاحة بحكم الرئيس التركي، الشخصية الديكتاتورية الانتهازية التي يتمتع بها رأس النظام بأنقرة رجب طيب أردوغان، وهو ما ترجمه في تضييق الخناق على المعارضة، وبدأ حملة قمع وتهديد، اعتقل فيها ما يربو عن الـ150 ألف معتقل أو مطرود أو ملاحق أو مدان بالإرهاب.





وبرغم الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها أردوغان وحكومته، يأبى الرجل عى التراجع أو التهدئة مختارًا أن يكون خصمًا شرسًا مع كل من يعارضه، بحسب ما ذكرت صحف تركية معارضة، كصحيفة أحوال.





واليوم تحول البرلمان التركي إلى حلبة صراع وحدثت اشتباكات بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة.





ووقعت الاشتباكات بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية، أثناء جلسة مناقشة مسودة قانون الرئيس رجب طيب أردوغان الخاص بنقابات المحامين.





وتعد النقابة من أقوى العثرات والسدود بوجه نظام أردوغان، وهو ما أدى إلى العراك اليوم.





وشهدت جلسة مناقشة مشروع القانون بالجمعية العامة في البرلمان، اعتراض النائب المستقل، أحمد شيك، على مشروع القانون، واعتبر مشروع قانون أردوغان استبدادا مرفوضا ومجرما.



