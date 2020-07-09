أمريكا تدعو الصين لمحادثات بشأن الحد من التسلح

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بإعلان الصين استعدادها للانخراط في مفاوضات حول الحد من التسلح.





ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تطالب البلاد بإجراء الصين وروسيا مباحثات قريبًا للاتفاق على الخطوات المقبلة بشأن المباحثات الثلاثية مع الولايات المتحدة حول الحد من التسلح.





وكانت الصين، أعلنت في وقت سابق، عدم وجود نية لديها للدخول في مفاوضات بشأن ما يسمى باتفاق ثلاثي لضبط التسلح بين الصين والولايات المتحدة وروسيا.





فيما قال دبلوماسي صيني كبير، أمس الأربعاء، إن بلاده ستكون سعيدة بالمشاركة في مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح، مع الولايات المتحدة وروسيا، وذلك في حال كانت واشنطن مستعدة لخفض ترسانتها النووية إلى مستوى ترسانة بكين.



