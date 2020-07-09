AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:57 م
نموذج الاجابة
نموذج الاجابة
Advertisements
ياســـمين بدوي
تشهد الآن صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لصور نموذج الإجابة الرسمي الذي يتم على أساسه تصحيح امتحان الفلسفة والمنطق داخل كنترولات الثانوية العامة الآن.

وبدأت كنترولات الثانوية العامة اليوم الخميس فى أعمال تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الفلسفة والمنطق الذي أدّاه طلاب الثانوية العامة الخميس الماضى.


وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة الفلسفة والمنطق على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع لمناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفي الدرجات.

وأكد نائب الوزير على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، مضيفًا أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي إجابة بالمسودة.


وأكد حجازي على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على أن الهدف حصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا في حالة الإخلال في الإجابة.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة والذين اتفقوا على أنه تم إعداد الامتحان بناء على مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية المواد الفلسفية، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازي بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعي الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح، مؤكدًا على أنه سيتم اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نموذج إجابة مادة الفلسفة والمنطق بعد تصحيح العينة العشوائية.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذة غادة رشاد مدير عام تنمية مادة الفلسفة والمنطق، والسادة واضعي الامتحان، والسادة مشرفين عموم التقدير امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
تداول نموذج إجابة امتحان الفلسفة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في كنترولات الثانوية العامة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد بدء التصحيح في الكنترولات.. تداول نموذج اجابة امتحان انجليزية الثانوية العامة على فيسبوك ..صور

انتظام أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020.. تعليمات بالالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد.. 95.4% نسبة النجاح في عينة العربي و90.2% في عينة الإنجليزية

التعليم: لو طالب الثانوية العامة كتب إجابتين في الأسئلة المقالية سيتم تصحيحهما وحساب الدرجة الأعلى

التعليم تحذر مسئولي كنترولات الثانوية العامة: ممنوع تصوير أوراق الطلاب

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الأحياء

بدء تصحيح امتحان الفلسفة في جميع كنترولات الثانوية العامة.. غدا

ترشيحاتنا

صفقة حمراء أم حلم الأهلي.. تكهنات لمفاجأة رئيس نادي الزمالك قبل الإعلان الرسمي

يقترب سعره من العادى.. اِعرف تفاصيل إنتاج البطيخ بدون بذر

الإفتاء تكشف صفات عباد الله الصالحين

أمن القاهرة يكشف ملابسات مقتل رجل أعمال عثر على جثته بشارع الطيران

تحول لحلبة مصارعة.. اشتباكات بالأيدي داخل البرلمان التركي.. والسبب أردوغان

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين جريئة لـ فوز الفهد

AdvertisementS

السيسى يصدق على تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

تأجيل جلسة نظر استئناف حسام حبيب على حكم حبسه سنة لجلسة 3 سبتمبر

لقرب حلول عيد الأضحى.. تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر

بشرى سارة للمصريين.. تخطينا ذروة كورونا ومعدل أرقام الإصابات في انخفاض

بقرار من النائب العام.. نقل مقار 3 نيابات مرور

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

أناني فوق العادة.. نجم ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح

ننشر نصوص المواد التى ينطبق عليها قانون سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش وهتك العرض

صفقة حمراء أم حلم الأهلي.. تكهنات لمفاجأة رئيس نادي الزمالك قبل الإعلان الرسمي

بينها اتفاقيتان مع الصين ولاتفيا.. الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

عثر على حقيبة مجوهرات.. رئيس الوزراء يكلف بعلاج "سائق التوك توك" الأمين

أقسم بالله ما حد يوقفني.. التفاصيل الكاملة لإزالة فيلا محافظ سابق في البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وان شولدر.. ياسمين صبري بإطلالة تكشف جمالها برفقة زوجها

بـ فستان جذاب.. ديانا حداد بإطلالة تبهر متابعيها على البحر.. شاهد

بـ ماكياج أخضر.. ميار الغيطي بإطلالة مثيرة للجدل من أحدث جلسة تصوير