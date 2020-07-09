الأزهر : ضبط 11 حالة غش وإلغاء ندب رئيس لجنة و7 اعضاء في امتحانات الثانوية

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هناك حالة من الارتياح سادت بين الطلاب في امتحان الاستاتيكا اليوم.









وأضاف خليل، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحان الاستاتيكا اليوم، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الأسئلة جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط والمتميز كانت له أسهل.









وأشار إلى أنه تقدم للامتحان اليوم حوالي 40 ألف طالب، منوها إلى أنه من إيجابيات اليوم وجود التزام كبير من الطلاب بالإجراءات الوقائية والتعليمات داخل اللجان.







