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ديني

الأزهر : ضبط 11 حالة غش وإلغاء ندب رئيس لجنة و7 اعضاء في امتحانات الثانوية

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:56 م
الأزهر : ضبط 11 حالة
الأزهر : ضبط 11 حالة غش وإلغاء ندب رئيس لجنة و7 اعضاء في امت
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محمد شحتة
قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هناك حالة من الارتياح سادت بين الطلاب في امتحان الاستاتيكا اليوم.


وأضاف خليل، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحان الاستاتيكا اليوم، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الأسئلة جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط والمتميز كانت له أسهل.


وأشار إلى أنه تقدم للامتحان اليوم حوالي 40 ألف طالب، منوها إلى أنه من إيجابيات اليوم وجود التزام كبير من الطلاب بالإجراءات الوقائية والتعليمات داخل اللجان.


وأوضح، أنه تم رصد عدد من حالات الإخلال بنظام سير الامتحانات، وتم رصد 3 حالات غش إلكتروني و8 حالات غش ورقي، كما تم قبول عذر 4 أعضاء لظروفهم الصحية، وتم الغاء ندب رئيس لجنة وسبعة من أعضاء اللجان على مستوى الجمهورية.
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