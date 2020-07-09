مدرب منتخب فلسطين فى حوار لصدى البلد: مواجهة مصر شرف أتمناه.. نعاني بسبب مضايقات قوات الاحتلال.. وهؤلاء اللاعبون مرشحون للعب فى الدورى المصرى

تحديات كبيرة ومهمة صعبة وآمال شعب بأكمله يحملها على عاتقه الجزائري نور الدين ولد علي الذي تولي منصب المدير الفني لمنتخب فلسطين في عام 2018، ليصبح حلمه هو رسم البسمة على الشعب الذي أنهكه الحرب.





تواصل صدى البلد مع نور الدين ولد علي وأجرى معه حوارا حول طموحاته مع منتخب فلسطين وحلم التأهل إلى بطولة كأس العالم والعقبات والمشاكل الذي يواجه منتخب الفدائي بسبب الاحتلال الصهيوني، والعديد من الأمور حول الكرة الفلسطينية:





- في البداية كيف تقضي وقتك حاليا في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم؟

أتواجد حاليا في فرنسا، أقضى وقتي مع عائلتي، نعيش فترة صعبة، أتمنى من الله أن تمر بخير.





- ما رأيك في قرار عودة النشاط الرياضي في فلسطين؟

عودة النشاط الرياضي في فلسطين يعد إنجازا للمسئولين عن إدارة الكرة الفلسطينية، الاتحاد الفلسطيني اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، ونجح في استئناف النشاط الرياضي، رغم أزمة كورونا.

أهنئ فريق شباب بلاطة بعد فوز بلقب الدوري الفلسطيني، وهو يستحق ذلك لأنه اجتهد من أجل التتويج باللقب، كما أهنئ الطاهرية وطوباس بمناسبة صعودهم إلى الدوري الممتاز





ما هي طموحاتك مع منتخب فلسطين في الفترة المقبلة؟

هدفنا التواجد في بطولة كأس آسيا خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى وضع خطة على المدى البعيد من أجل التأهل إلى بطولة كأس العالم مستقبلا، هذه الخطة لا تضمن الاهتمام بالمنتخب الأول فقط، ولكن الاهتمام بمنظومة كرة القدم ككل.





هل أصبحت حظوظ منتخب فلسطين صعبة في التأهل إلى كأس العالم 2022؟

التأهل كثوالث من خلال المجموعة الثانية ومواجهة منتخبات من قارة أخرى أمر صعب في ظل الوضع الحالي الذي نعيشه، سوف نفقد حوالي نصف قوتنا أمام المنتخب الذي سنواجه بسبب الظروف التي نعاني منها، لكن حسابيا هناك آمل.





ما هي العقبات والمشاكل التي تواجه منتخب فلسطين بعض الاحتلال الصهيوني؟

نعاني من مشاكل عديدة بسبب مضايقات الكيان الصهيوني، مثلا إذا أردنا السفر خارج فلسطين، يتم إيقافنا عند 5 حواجز، على سبيل المثال منتخب مصر، إذا أراد السفر للعب مباراة خارج البلاد، يغادر أرض الوطن بسهولة عبر مطار القاهرة، لكن الأمور تختلف تماما في فلسطين، بسبب مضايقات الكيان الصهيوني

نحن في بلدنا ولا نتحكم في أمورها، نعاني من مشاكل عديدة على الصعيد الرياضي، ليس لدينا حرية للتنقل بين فلسطين للمتابعة بعض اللاعبين، والاختيار ما بينهم، كما لا يسمح لنا ببناء الملاعب، الاتحاد الفلسطيني يسعى لتطوير كل شيء، لكن الرغبة شيء والواقع شيء آخر.





- هل ترحب بمواجهة مصر وديا، إذا تم عرض الأمر عليك؟

مواجهة منتخب مصر ستكون شرفا لجميع الفلسطينيين، أتمنى أن يجمعنا لقاءً وديا، عقب تجاوز أزمة كورونا، منتخب مصر عملاق من عمالقة أفريقيا، أعتقد أن الفلسطينيين سيرحبون جميعا بهذه الفكرة.





برأيك.. هل يوجد لاعبين في الدوري الفلسطيني يستحقون الانضمام إلى الدوري المصري؟

هناك العديد من اللاعبين في المنتخب الفلسطيني يستطيعون اللعب في الدوري المصري بسهولة نظرا لخبرتهم الدولية، كما أن الاتحاد المصري يعتبر اللاعب الفلسطيني لاعبا محليا وليس أجنبيا.

إذا تحدثت عن لاعبين من المنتخب الفلسطيني يستطيعون الانضمام إلى الدوري المصري سوف أذكر الحارس رامي حمادة، وموسى تراوي وأبو مياله، وفي خط الوسط نجد محمد درويش ومحمد باسم ومودي يامن وعدي خروب وفي الهجوم وعدي الدباغ وتامر صيام ومحمود أبو وردة.

هولاء اللاعبين اعرف إمكانياتهم جيدا، إذا لعبوا في ظروف جيدة، سيظهرون بشكل مميز، وإذا أعطت الأندية المصرية الفرصة للاعبين المصريين لن يندموا عليها.





هل تحلم بتدريب منتخب الجزائر يوما ما؟

الجزائر بلدي، وتدريب المنتخب الوطني سيكون شرف لي، أحلم أيضا بتدريب فرق ومنتخبات كبيرة، مثل منتخب مصر أو تونس، أنا فخور أيضا أني مديرا فنيا لمنتخب فلسطين، وهذا حلم للعديد من المدربين أيضا، تدريب منتخب فلسطين النسبة لي كأنني لعبت في كأس العالم.





من وجهة نظرك.. لماذا ابتعدت الفريق الجزائرية مؤخرا عن المنافسة على البطولات القارية؟

هناك تراجع كثير في مستوى الكرة الجزائرية، بسبب سوء الإدارة، الأندية تعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي، لأنهم يعتمدون فقط على دعم الدولة، لا بد أن تعتمد الأندية على نفسها على أكثر من ذلك، من خلال تطوير اللاعبين.





هل منتخب منتخب الجزائر على قادر على تكرار إنجاز أمم أفريقيا 2019؟

بالطبع منتخب الجزائر قادر على التتويج باللقب مرة أخرى، لأن نفس الجيل موجود، لكن لا بد أن يكون لديهم الرغبة في تحقيق اللقب.





ما نصيحتك للاعب الجزائر حسين بن عيادة لاعب فريق قسنطينة بعد تلقيه العديد من العروض العربية مؤخرا؟