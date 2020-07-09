AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا يوسف: مملكة إبليس يمزج بين الواقع والخيال وأقدم شخصية مركبة

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:02 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
محمد نبيـل
أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بثالث تعاون لها من الكاتب محمد أمين راضي في مسلسل "مملكة إبليس" بعد مسلسلي "نيران صديقة" و"السبع وصايا".


وأشارت خلال بيان رسمي نقله شبكة MBC إلي أن المسلسل الجديد مليء بالخيال والجنون والواقعية."

غلطة وندمان عليها .. ممثل يعتذر عن شرب السجائر

لفتة إنسانية من سعد لمجرد بعد وفاة رجاء الجداوي


وحول دورها، قالت رانيا يوسف: "ألعب شخصية "حنّية" التي سيتابعها الجمهور خلال مرحلتيْن عمريتيْن مختلفتيْن، حيث يبدأ المسلسل بـ "حنية" المتزوجة والأم، وكفتاة شابّة". ويمكن وصف الدور الذي قدمتُه بالمركب والصعب، والمسلسل عمومًا يحتاج من المشاهد إلى التركيز على اعتبار أنه يتنقّل بين مراحل زمنية مختلفة ويمزح الواقع بالخيال".

وأشادت رانيا يوسف بتعاونها مع المخرج أحمد خالد موسى، مشيرةً إلى أنه مخرج مميز والعمل معه مريح فهو يركّز كثيرًا على مواقع التصوير، ويحرص على العمل مع الممثلين وراء وأمام الكواليس". وختمت رانيا يوسف مُشيدةً بالجو المميز والتناغم الذي كان سائدًا بين الأبطال طوال فترة التصوير".

وتبدأ قناة "MBC مصر" عرض مسلسل "مملكة إبليس" يوميًا في تمام التاسعة مساءً، بداية من "الأحد" المُقبل، وذلك بعد عرضه على منصة شاهد VIP التي تستعد لإستقبال الجزء الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. رانيا يوسف تفتح النار على المتحرشين

إيمان العاصي: سعيدة بعرض الجزء الأول من "مملكة إبليس" على mbc مصر

ترشيحاتنا

فرنسا تواصل الضغط على رقبة أردوغان.. الإعلان عن مناورات مع 3 دول مجاورة لتركيا

يقام فى المحلة ..وزير قطاع الأعمال يوضح تفاصيل إنشاء اكبر مصنع للغزل بالعالم

فستان زفافها بالتقسيط وسيارتها بلا رخصة وتفضل الخيل .. أسرار في حياة الملكة اليزابيث

ننشر نصوص المواد التى ينطبق عليها قانون سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش وهتك العرض

في يوم الاحتفالية.. الزمالك يستعرض بطولاته التي تؤهله للتتويج بلقب نادي القرن.. فيديو

عودة سائحي رحلات جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى بلادهم دون أى إصابات بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى

فستان زفافها بالتقسيط وسيارتها بلا رخصة وتفضل الخيل .. أسرار في حياة الملكة اليزابيث