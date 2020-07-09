رانيا يوسف: مملكة إبليس يمزج بين الواقع والخيال وأقدم شخصية مركبة



وأشارت خلال بيان رسمي نقله شبكة MBC إلي أن المسلسل الجديد مليء بالخيال والجنون والواقعية."





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وحول دورها، قالت رانيا يوسف: "ألعب شخصية "حنّية" التي سيتابعها الجمهور خلال مرحلتيْن عمريتيْن مختلفتيْن، حيث يبدأ المسلسل بـ "حنية" المتزوجة والأم، وكفتاة شابّة". ويمكن وصف الدور الذي قدمتُه بالمركب والصعب، والمسلسل عمومًا يحتاج من المشاهد إلى التركيز على اعتبار أنه يتنقّل بين مراحل زمنية مختلفة ويمزح الواقع بالخيال".





وأشادت رانيا يوسف بتعاونها مع المخرج أحمد خالد موسى، مشيرةً إلى أنه مخرج مميز والعمل معه مريح فهو يركّز كثيرًا على مواقع التصوير، ويحرص على العمل مع الممثلين وراء وأمام الكواليس". وختمت رانيا يوسف مُشيدةً بالجو المميز والتناغم الذي كان سائدًا بين الأبطال طوال فترة التصوير".



وتبدأ قناة "MBC مصر" عرض مسلسل "مملكة إبليس" يوميًا في تمام التاسعة مساءً، بداية من "الأحد" المُقبل، وذلك بعد عرضه على منصة شاهد VIP التي تستعد لإستقبال الجزء الثاني.