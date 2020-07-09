برفقة صالح جمعة.. كهربا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لعودة الدوري

شارك محمود كهربا لاعب النادي الأهلي جمهوره بصورة له مع صالح جمعة من تدريبات الفريق عبر خاصية استوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق محمود كهربا على الصورة قائلا " في الشنطة تيره وإيدي على الطارة اسوقلكوا العبط" °.





وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





اضحك الصورة تطلع حلوة .. كهربا يتألق من تدريبات الأهلي





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع أخذ جميع الإجراءات الاحتياطية.





ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

