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اقتصاد

السعيد: 14٪ من الموازنة العامة للدولة مخصصة لدعم المرأة

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التي صدر عنها استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال أزمة كورونا.


وأضاف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تبنت إجراءات وسياسات تراعي حاجة المرأة خلال أول شهرين من أزمة كورونا.

وأكدت هالة السعيد أن 14٪ من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركتها  اليوم  عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الحدث الجانبي "التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.

 وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري علي أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.

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