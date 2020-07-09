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تعليم

وكيل تعليم الدقهلية: الاهتمام بالأنشطة المدرسية لبناء شخصية الطالب

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:58 م
تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية
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همت الحسينى
اجتمع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية  والتعليم  بالدقهلية مع مديرى المدارس التجريبية، اليوم الخميس، بحضور حسناء صادق   مدير ادارة  المدارس الرسمية للغات  والدكتورة  منى احمد  مشرف إدارة  المدارس  الرسمية  للغات.


يأتي الاجتماع تنفيذا لتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية فى اجتماعه مع مديري المدارس التجريبية الشهر الماضى قائلا ليس من المسموح جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور تحت اى مبرر وضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة  المدرسية.


وشدد وكيل الوزارة على منع جمع التبرعات منعا باتا من اولياء الامور الراغبين فى التحويل من مدرسة الى مدرسة وكذلك  المقبولين فى التنسيق تحت اى مسمى وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم (٣٩)بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٧والكتاب الدورى للمحافظ رقم (١٨)لسنة ٢٠١٨والتعليمات المشددة  فى الاجتماع الاخير الذى اشار الى ضرورة وضع التعليمات بعدم قبول اى تبرعات مالية  فى مكان بارز داخل كل مدرسة. 
 

من جانبه اوضح وكيل تعليم الدقهلية انه سيتم غلق الموقع الإلكترونى لتنسيق رياض الأطفال للعام الداسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ يوم الجمعة الموافق٢٠٢٠/٧/١٠ وبلغ عدد المتقدمين ١٣الف طفل وسيتم تنسيقهم  جميعا حسب السن  على مستوى المحافظة.
وكيل تعليم الدقهلية: الاهتمام بالأنشطة المدرسية لبناء شخصية الطالب
وكيل تعليم الدقهلية: الاهتمام بالأنشطة المدرسية لبناء شخصية الطالب
وكيل تعليم الدقهلية: الاهتمام بالأنشطة المدرسية لبناء شخصية الطالب
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