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برلمان

برلماني:ركود حركة البيع والشراء سبب تراجع معدل التضخم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:02 ص
السوق
السوق
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن سبب تراجع معدل التضخم يعود إلى ركود حركة البيع، مشيرًا إلى أنه مع عودة حركة البيع والشراء لطبيعتها سيتضح وقتها معدل التضخم الحقيقي.

وأضاف  الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأوضاع حاليا غير مستقرة، وأي أرقام حاليا بشأن الإحصاءات تعتبر أرقام طارئة.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن بعد فيروس كورونا الوضع الإقتصادى سيتغير كثيرا ، عما هو عليه خلال الفترة الحالية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن تراجع معدل التضخم خلال شهر (يونيو) الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.5 نقطة، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6% مقارنة بشهر (يونيو) من العام الماضي، والذي بلغ فيه 8.9%.
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