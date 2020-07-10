بإجمالي استثمارات مليار و٨٠٠ مليون جنيه.. طفرة في القطاع الصحي بالمنيا.. إنشاء مستشفيات ديرمواس وملوى وسمالوط وبنى مزار لتحسين الخدمة الطبية

افتتاح مستشفيات سمالوط المركزي وديرمواس وبنى مزار

إنشاء بنك الدم المركزي بالمستشفى الجامعي بالمنيا بتكلفة 2 مليون جنيه

إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية بقري المحافظة بتكلفة 54 مليون و800 ألف جنيه









تشهد المنيا خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة في القطاع الصحي بعدما عانى المواطنين من سوء الخدمه الصحية.





حيث سيتم افتتاح مستشفيات سمالوط المركزي وديرمواس وبنى مزار ودخولهم الخدمه لتحسين وجودة الخدمات الطبيه المقدمه لمواطني المحافظة





ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الخدمه الصحية بالمحافظة ستشهد تطورا كبيرا وازدهار بعد الانتهاء من إنشاء العديد من المستشفيات.





وأشار إلى أن المحافظة قامت بافتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة على مدار السنوات الست الماضية





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وشملت المشروعات التي تم الانتهاء منها وكذلك الجاري العمل فيها في قطاع الصحةمستشفى الكلي والمسالك البولية بجامعة المنيا، بتكلفة 58 مليون جنيه ووحدة زرع النخاع بمعهد الأورام جامعة المنيا، بتكلفة 30 مليون جنيه.





إضافة إلى إنشاء بنك الدم المركزي بالمستشفى الجامعي بالمنيا، بتكلفة 2 مليون جنيه وتطوير المبني القديم بمركز أورام المنيا، بتكلفة 16 مليون جنيه.





وتطوير شبكة الغازات بمستشفى المنيا العام، بتكلفة 5 ملايين جنيه ورفع كفاءة وصيانة مستشفى المنيا العام، بتكلفة 2 مليون جنيه





كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفيات (حميات ورمد ملوي، والفكرية المركزي)، بتكلفة 22 مليون جنيه





وإنشاء مركز لعلاج لفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة، بتكلفة 635 ألف جنيه وإنشاء، وتطوير، وإحلال، وتجديد لعدد 51 وحدة صحية بقري المحافظة، بتكلفة 54 مليون و800 ألف جنيه.





وأضاف محافظ المنيا أنه تم استلام 4 وحدات صحية من جهاز المنيا الجديدة، بتكلفة 12 مليون جنيه وتطوير 5 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل تم الانتهاء من (قلندول -بني حسن الشروق -الجرنوس) بتكلفة 45 مليون جنيه، وإنشاء 10 وحدات رعاية صحية بقري (المطاهرة -سفاي -منشأة دعبس -منشأة النصر -شوشة -شرارة – سيلة الشرقية -الشيخ مسعود -منشأة حلفا -جزيرة شارونة) تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بتكلفة 35 مليون و200 ألف جنيه





وتطوير مستشفى ملوي العام، بتكلفة 237 مليون و200 ألف جنيه و إحلال وتجديد مستشفى سمالوط، بتكلفة 247 مليون و700 ألف جنيه





وجاري إحلال وتجديد مستشفى ديرمواس، بتكلفة 216 مليون و300 ألف جنيه





كما يتم إحلال وتجديد مستشفى بني مزار، بتكلفة 299 مليون و400 ألف جنيه وجاري إحلال وتجديد مستشفى مطاي، بتكلفة 283 مليون و300 ألف جنيه





وجاري إحلال وتجديد مستشفى العدوة، بتكلفة 284 مليون و100 ألف جنيه وجاري تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل (أبا الوقف)، بتكلفة 15 مليون جنيه





كما أنه جاري تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل (حلوة)، بتكلفة 15 مليون جنيه وجاري إنشاء، وإحلال 2 وحدة رعاية صحية، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بقريتي (شم البحرية -نزلة الفلاحين)، بتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه



