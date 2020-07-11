AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. شروط التقديم بالكليات والمعاهد العسكرية

السبت 11/يوليه/2020 - 02:05 م
الكلية الحربية
الكلية الحربية
Advertisements
محمد ابراهيم - اعداد منار شعبان
صدّق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل "ضباط محاربين" ولصالح الكلية البحرية "ضباط بحريين".


اقرأ أيضا:


ونظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، ومنعا للنتشار فيروس كورونا، سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على الإنترنت "tansiq.mod.gov.eg" إعتبارًا من يوم السبت 11/7/2020.


ونستعرض المزيد من التفاصيل عن شروط التقديم بالكليات العسكرية من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التقدم يوم 18 يوليو .. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة

القوات المسلحة تكشف طريقة التقدم للكليات والمعاهد العسكرية في ظل أوضاع فيروس كورونا

تعرف على شروط التقدم للكليات والمعاهد العسكرية بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة

لخريجي المؤهلات العليا .. تعرف على التخصصات المطلوبة للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية

قبول دفعة جديدة للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية .. تسجيل البيانات الابتدائية على موقع التنسيق 11 يوليو .. سحب الملفات 18 يوليو من الكلية الحربية .. وتحديد ميعاد الحضور إلكترونيا بسبب فيروس كورونا

19 شرطا للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

خلال شهور.. رحلات جوية بطائرات أسرع من الصوت.. تفاصيل

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

AdvertisementS

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني