فيديوجراف.. شروط التقديم بالكليات والمعاهد العسكرية

صدّق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل "ضباط محاربين" ولصالح الكلية البحرية "ضباط بحريين".
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ونظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، ومنعا للنتشار فيروس كورونا، سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على الإنترنت "tansiq.mod.gov.eg" إعتبارًا من يوم السبت 11/7/2020.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن شروط التقديم بالكليات العسكرية من خلال الفيديوجراف التالي.