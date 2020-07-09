نائب محافظ سوهاج يوجه بالالتزام بالنداء الآلي بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة أخميم، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.









رافق نائب المحافظ، عاطف الصمطي رئيس حي شرق، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم .

واطمأن نائب المحافظ على انتظام سير العمل بالمنظومة المطورة بتلك المراكز، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وضرورة تأدية الخدمات بشكل سريع، ووضع صندوق للشكاوى والمقترحات داخل كل مركز، مشيرا إلى أهمية المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في تدعيم مفاهيم الشفافية، واللامركزية، ومكافحة الفساد والروتين، وتوفير وقت وجهد المواطنين.





ووجه " القاضي" بسرعة تلبية احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين، والإلتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي.

اقرا ايضا