AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ سوهاج يوجه بالالتزام بالنداء الآلي بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:16 م
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين
Advertisements
خالد رياض
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة أخميم، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


رافق نائب المحافظ، عاطف الصمطي رئيس حي شرق، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم .

واطمأن نائب المحافظ على انتظام سير العمل بالمنظومة المطورة بتلك المراكز، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وضرورة تأدية الخدمات بشكل سريع، ووضع صندوق للشكاوى والمقترحات داخل كل مركز، مشيرا إلى أهمية المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في تدعيم مفاهيم الشفافية، واللامركزية، ومكافحة الفساد والروتين، وتوفير وقت وجهد المواطنين.


ووجه " القاضي" بسرعة تلبية احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين، والإلتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي.

اقرا ايضا

محافظ سوهاج يكرم 14 من العاملين فى القطاع الطبي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتزامن مع بدء صرف المعاشات.. نائب محافظ سوهاج يوجه بتسهيل الإجراءات على المواطنين

رفع 838 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال 7 أيام في سوهاج

نائب محافظ سوهاج يتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات

رفع 3525 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال أسبوع فى سوهاج

محافظ سوهاج:عودة 14 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين للعمل بداية يوليو

يقدم أكثر من 45 خدمة محلية مميكنة.. محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمصريين.. تخطينا ذروة كورونا ومعدل أرقام الإصابات في انخفاض

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل ألقته والدته من الطابق الثالث لمبنى يحترق

فرنسا تجري مناورات مشتركة مع قبرص واليونان وإيطاليا بالبحر المتوسط

بـ 5 وصفات مختلفة .. إليك عصير الليمون الأمثل للمناعة

نشرة أخبار التوك شو.. مصر تخطت ذروة كورونا.. انخفاض درجات الحرارة.. المانجو سلاح مذهل لتقوية المناعة.. وحقيقة توزيع ثروة رجاء الجداوى على الشعب

زلزال بقوة 3.8 درجة بخليج السويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف تفاصيل معاناته من أعراض كورونا لأكثر من 100 يوم لسبب غير معلوم

بعد التأكيد على انتقاله عبر الهواء.. 5 خطوات لضمان سلامة الطعام وخلوه من كورونا

اقتراح جديد للحد من تلف الأعضاء الناتج عن الإصابة بكورونا