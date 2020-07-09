نائب محافظ الدقهلية: الأولوية فى سرعة فحص التراخيص للعقارات تحت الإنشاء

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ،برئاسة الاجتماع الاسبوعى للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينتها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.





جاء ذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير واللواء محمد جويلى نائب مدير امن الدقهلية ، اعضاء اللجنة من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ،والتنظيم ،واساتذة كلية الهندسة، و نقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.





وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.





وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى اعدتها اللجنة لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعة من قبل اللجنة فى نطاق احياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا.





وأكد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بملئ نموذج البيانات المعد من قبل الامانه الفنية واستاذه كلية الهندسة لتيسير عمل اللجنه لدقته فى استيفاء البيانات المتعلقه بالعقار ،وقال ان الاولويه فى سرعه الفحص والدراسة للعقارات تحت الانشاء لاستكمال الاعمال الانشائية لها حيث بدأت في أعمال الحفر بموجب التراخيص وذلك حفاظا علي الحالة الانشائية للعقارات المجاوره، واضاف بان المعاينات التى لم تستوف النموذج المذكور تعتبر كأنها لم تتم.





كما قررت اللجنة احالة مسئولى و اعضاء لجنة الحصر بحى غرب المنصورة للتحقيق بالشئون القانونية لعدم الالتزام بالمواعيد وعدم دقة البيانات.





واكد نائب المحافظ ان اعمال هذه اللجنة تأتى تنفيذا لقرار السيد المحافظ والذى جاء متسقا تماما مع ماتسعى إليه الدولة لاعطاء فرصة باستكمال اعمال البناء للعقارات التى تستوفى كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها والذى استهدفت اعمال اللجنة التأكد منه لاستكمال الاعمال وتشمل تلك الشروط ، التاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها، واكد نائب المحافظ انه لايمكن مطلقا السماح باي نوع من انواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.





وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الاحياء والمراكز المعنية باستكمال اعمال المراجعة للعقارات التى تم حصرها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وايضا استكمال اعمال الحصر بنطاق الوحدات المحلية المشار اليها.



